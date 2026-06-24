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Paraná Preocupación por el funcionamiento del predio

Denuncian problemas eléctricos y falta de calefacción en la pileta de la Escuela Hogar

Desde el Centro de Educación Física que funciona en el complejo Escuela Hogar advirtieron que llevan meses con inconvenientes eléctricos y sin la caldera que climatiza la única pileta pública cubierta de la ciudad. Más de 200 alumnos se ven afectados, supo Elonce.

24 de Junio de 2026
La pileta climatizada del CEF N°1 sigue sin funcionar
La pileta climatizada del CEF N°1 sigue sin funcionar Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Desde el Centro de Educación Física que funciona en el complejo Escuela Hogar advirtieron que llevan meses con inconvenientes eléctricos y sin la caldera que climatiza la única pileta pública cubierta de la ciudad. Más de 200 alumnos se ven afectados, supo Elonce.

El Centro de Educación Física N°1 que funciona en el complejo Escuela Hogar de Paraná atraviesa una compleja situación edilicia que afecta el normal desarrollo de sus actividades. Según denunciaron sus autoridades, el establecimiento registra graves problemas eléctricos y permanece sin el sistema de climatización de la pileta, lo que obligó a suspender numerosas propuestas destinadas a la comunidad.

 

El secretario de la institución, Esteban Méndez, explicó a Elonce que las dificultades comenzaron meses atrás y que, pese a algunas intervenciones, todavía no se logró una solución definitiva.

Centro de Educaci&oacute;n F&iacute;sica N&deg;1 "Evita" (foto Elonce)
Centro de Educación Física N°1 "Evita" (foto Elonce)

"La cuadrilla del Consejo General de Educación concurrió a nuestras instalaciones y detectó que hay un problema eléctrico grave. La instalación es obsoleta y es necesario realizar una nueva instalación eléctrica", señaló.

 

La pileta climatizada permanece sin funcionar

 

A la problemática eléctrica se suma la falta de funcionamiento de la caldera que permite climatizar la pileta pública cubierta, considerada la única de estas características en Paraná. El espacio es utilizado por adultos mayores, alumnos de escuelas, personas con discapacidad y vecinos que realizan actividades acuáticas por indicación médica.

 

"Tenemos también un problema con la caldera que climatiza nuestra pileta, que es la única pileta pública climatizada de la ciudad de Paraná. Es un servicio muy importante para la comunidad y en estos momentos está suspendido", indicó Méndez.

Denuncian problemas eléctricos y falta de calefacción en la pileta de la Escuela Hogar

Según explicó, el equipo que se instaló tras una rotura anterior no tenía la capacidad suficiente para abastecer adecuadamente el sistema. "Era necesario contar con una caldera más grande debido a las características de la instalación y la distancia entre la sala de máquinas y la pileta", detalló.

 

Actividades adaptadas mientras esperan respuestas

 

Frente a este escenario, los profesores debieron reorganizar las propuestas para evitar la interrupción total de las actividades. "Los 15 profesores han refuncionalizado las actividades y están realizando gimnasia, caminatas, musculación y entrenamiento funcional fuera de la pileta", destacó Méndez.

 

Sin embargo, remarcó que muchas personas requieren específicamente actividades acuáticas por cuestiones de salud. "Hay mucha gente que necesita realizar actividad física en el agua por prescripción médica y lamentablemente no podemos satisfacer esa demanda", lamentó.

 

Más de 200 alumnos afectados

 

El CEF N°1 cuenta con una importante matrícula y brinda servicios a instituciones de toda la ciudad. "Tenemos más de 200 alumnos propios en actividades de natación, aquagym, natación adaptada y propuestas para adultos mayores", explicó el secretario.

 

Además, participan escuelas primarias y secundarias a través del programas educativos "Entrerrianada" y concurren instituciones vinculadas a personas con discapacidad.

La pileta climatizada del CEF N&deg;1 sigue sin funcionar (foto Elonce)
La pileta climatizada del CEF N°1 sigue sin funcionar (foto Elonce)

Méndez destacó que la enseñanza de la natación resulta fundamental para una ciudad ubicada a la vera del río Paraná. "Es indispensable que nuestros niños y jóvenes aprendan a nadar. También estamos reclamando por ellos y por todas las instituciones que utilizan este espacio", afirmó.

 

Esperan avances en los expedientes

 

Desde la institución señalaron que existen expedientes en trámite para la compra de materiales eléctricos para concretar una instalación independiente al complejo y para la adquisición de una nueva caldera, aunque expresaron preocupación por la demora en los procesos administrativos en el CGE y el gobierno provincial.

 

"Estamos esperando la resolución de los expedientes. La compra de la caldera está detenida desde fines de mayo y necesitamos una respuesta urgente para que la comunidad vuelva a contar con este servicio", sostuvo Méndez.

 

Finalmente, remarcó la importancia social del establecimiento. "Es un espacio educativo, social y gratuito. Por eso necesitamos que se tome dimensión de la situación y se encuentre una solución para toda la comunidad", concluyó.

Temas:

Complejo Escuela Hogar pileta climatizada CEF N°1
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