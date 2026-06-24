Profesor acusado de grooming recuperó la libertad mientras avanza la causa

El profesor de música investigado en una causa por el presunto delito de grooming recuperó la libertad el pasado 19 de junio, luego de una resolución adoptada por la Justicia de Concordia a pedido de la propia fiscalía que lleva adelante la investigación.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías, Francisco de Ledesma, quien previamente había ordenado una prisión preventiva de 20 días durante una audiencia realizada el 3 de junio. El docente había sido detenido el 31 de mayo en el marco de la causa que instruye la fiscal Evelina Espinosa.

Tras recuperar la libertad, los abogados defensores Rodolfo y Tomás Fraga brindaron detalles sobre la situación procesal de su representado y cuestionaron la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

La decisión judicial

El abogado Tomás Fraga explicó a Concordia Policiales que el cese de la prisión preventiva se produjo antes de que venciera el plazo originalmente establecido. "Es un caso que resulta bastante llamativo porque el imputado recupera la libertad de manera anticipada, y eso ha sido una cuestión que lo ha dispuesto la fiscalía, con acuerdo de las partes, incluso antes del vencimiento de la prisión preventiva", sostuvo.

El letrado recordó además que la defensa había apelado la medida cautelar al considerar que no correspondía su aplicación. "Nosotros planteamos un recurso de apelación porque considerábamos que no correspondía la prisión preventiva, pero finalmente la situación se resolvió antes del vencimiento porque la fiscalía solicitó su cese y el juez de Garantías lo dispuso", afirmó.

Detención de profesor acusado de grooming en Concordia (archivo Concordia Policiales)

Pese a recuperar la libertad, el docente continúa vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de medidas restrictivas. "Él sigue supeditado a la causa, con medidas que reemplazan la prisión preventiva, como la prohibición de acercamiento y la prohibición de contacto con la menor involucrada, mientras la investigación sigue su curso", precisó Fraga.

Los cuestionamientos de la defensa

Los abogados también cuestionaron la figura penal bajo la cual se investiga el caso y sostuvieron que los hechos atribuidos no encuadrarían en el delito de grooming. "Entendemos que la conducta atribuida no encuadra dentro del delito de grooming, porque no existe en este caso un acercamiento con contenido sexual ni mensajes con connotación sexual, ni tampoco la finalidad de generar un vínculo de tipo sexual a través de medios telemáticos", manifestó Tomás Fraga.

Asimismo, destacó que su defendido colaboró desde el inicio con la investigación. "Cuando se le secuestraron los teléfonos celulares y la notebook, él entregó voluntariamente las contraseñas porque sabía que no había nada que pudiera incriminarlo dentro de la causa", señaló.

Por su parte, Rodolfo Fraga sostuvo que la imputación presenta deficiencias en la descripción de los hechos. "La fiscalía no especifica cuándo, cómo ni de qué manera habrían ocurrido los hechos. Solamente hace referencia a la norma, pero no describe con precisión el hecho concreto que se le atribuye a nuestro defendido", afirmó.

El abogado agregó que el delito de grooming requiere elementos específicos que, a criterio de la defensa, no aparecen en la acusación. "El delito de grooming exige un contacto telemático con una finalidad sexual determinada y eso no surge en ningún momento de la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal", expresó.

Cómo continúa la investigación

La defensa también cuestionó los fundamentos de la prisión preventiva y sostuvo que durante la audiencia no se acreditaron riesgos procesales. "No se justificó el riesgo procesal, ni el peligro de fuga, ni tampoco el riesgo de entorpecimiento de la investigación, que son los requisitos básicos para dictar una medida de esa naturaleza", indicó Rodolfo Fraga.

Además, señaló que durante el proceso se realizaron observaciones sobre la formulación de la acusación. "El propio juez de Garantías manifestó que la fiscalía debía mejorar la redacción de los hechos, porque tal como están planteados no permitirían llegar a un juicio oral en condiciones adecuadas", sostuvo.

Finalmente, los defensores reiteraron la postura de inocencia de su representado y remarcaron que la investigación continúa en etapa de recolección de pruebas. "Nuestro cliente es totalmente inocente y la imputación está basada en hechos mal descriptos, donde se termina citando la norma pero no se detallan correctamente las conductas atribuidas", concluyó Rodolfo Fraga.