Concientizaron a más de 1.500 personas para la prevención de delitos digitales

Una jornada sobre prevención de delitos digitales y uso responsable de redes sociales convocó este martes a más de 1.500 personas en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná. La propuesta estuvo dirigida a estudiantes secundarios, docentes y familias, y fue organizada por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) junto al Consejo General de Educación (CGE).

La actividad formó parte de la campaña “Hablemos de…” impulsada por el Gobierno provincial para abordar problemáticas vinculadas al consumo digital y la convivencia en entornos virtuales.

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó la masiva participación y remarcó la importancia de generar espacios de escucha y formación. “Convocamos a padres, familiares, docentes y estudiantes para hablar de ciberbullying y consumos digitales dentro de una política pública que venimos llevando adelante”, expresó.

Capacitación y escucha a los estudiantes

Según explicó Cuenca, todas las instituciones educativas de Paraná fueron invitadas a participar de la jornada, que contó con un auditorio colmado. “Es necesario trabajar estas problemáticas, escuchar a nuestros adolescentes y, sobre todo, cuidarlos”, afirmó.

El funcionario también adelantó a Elonce que, tras la capacitación, se desarrollará un encuentro con estudiantes para conocer sus experiencias y preocupaciones. “La política que queremos llevar adelante es escucharlos”, sostuvo.

Jornada para la prevención de delitos digitales (foto Elonce)

Además, señaló que existen datos preocupantes relacionados con el acceso temprano a la tecnología. Entre ellos, mencionó que la edad promedio para tener un teléfono celular en Argentina es de 9 años y medio y que una importante proporción de adolescentes tiene contacto con plataformas de apuestas en línea.

Ciberbullying, grooming y huella digital

Por su parte, Pedro Fontanetto, representante de OCEDIC, explicó a Elonce que las capacitaciones buscan concientizar tanto a adolescentes como a los adultos que forman parte de su entorno cotidiano. “Los padres y docentes son fundamentales porque muchas veces son el primer contacto cuando aparece una problemática de este tipo”, indicó.

Jornada para la prevención de delitos digitales (foto Elonce)

Durante las charlas se abordaron temas como ciberbullying, grooming, huella digital y otros riesgos asociados al uso de redes sociales. Fontanetto destacó que la principal herramienta de prevención es fortalecer el diálogo y la confianza entre adolescentes y adultos.

“La herramienta más sencilla y que no tiene costo es generar confianza y diálogo. Es fundamental que padres y docentes conozcan las problemáticas que existen hoy en línea”, señaló.

Una problemática global

El especialista advirtió además sobre el crecimiento de los delitos digitales y la necesidad de abordarlos de manera preventiva. “El grooming es una problemática gravísima en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Hoy el cibercrimen moviliza más dinero incluso que el narcotráfico a nivel mundial”, afirmó.

Jornada para la prevención de delitos digitales (foto Elonce)

Fontanetto valoró la decisión del CGE de impulsar jornadas masivas para trabajar estas temáticas y aseguró que experiencias similares desarrolladas en distintas provincias permitieron detectar situaciones de riesgo que muchos adolescentes no se habían animado a contar previamente.