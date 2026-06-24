Lanzaron una campaña para acompañar con dibujos a niños internados en hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta "Dibujos que abrazan" invita a estudiantes y vecinos a enviar mensajes y dibujos para pacientes del área de oncohematología del Hospital Materno Infantil San Roque, supo Elonce. El exfutbolista Oscar Ruggeri se sumó a la convocatoria.
La campaña "Dibujos que abrazan" comenzó a desarrollarse en Paraná con el objetivo de acompañar emocionalmente a niños y adolescentes internados en el área de oncohematología del Hospital Materno Infantil San Roque. La iniciativa es impulsada por la fundación Campanas de Esperanza, junto al nosocomio y otras organizaciones de la comunidad.
La propuesta busca que alumnos de escuelas y vecinos elaboren dibujos y mensajes de aliento para los pacientes que atraviesan tratamientos complejos. La campaña también recibió el respaldo del exfutbolista Oscar Ruggeri, quien grabó un mensaje invitando a participar.
"Todos a dibujar y a sacarle una sonrisa a esos chicos que están pasándola mal. Les mando un beso a todos y, mientras miran el Mundial, dibujen", expresó el campeón del mundo con la Selección Argentina.
Una iniciativa que nació desde la experiencia personal
El director del Hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calogero, explicó a Elonce que Campanas de Esperanza fue creada por Sandra Villalba, una vecina de Paraná que logró superar una enfermedad oncohematológica y decidió transformar su experiencia en una acción solidaria.
"Campanas de Esperanza es una fundación sin fines de lucro cuyo objetivo es acompañar, brindar afecto y llevar esperanza a quienes atraviesan este tipo de enfermedades. El mensaje que buscamos transmitir es que el cáncer se puede curar", señaló.
El profesional destacó que la campaña apunta a generar contención emocional durante la internación. "No son solamente dibujos, también son mensajes alentadores que acompañan y abrazan durante un período muy difícil para nuestros pacientes", afirmó.
Referente provincial en oncohematología pediátrica
Calogero recordó que el San Roque cuenta con la única sala de referencia provincial en oncohematología pediátrica, donde se atienden pacientes de toda Entre Ríos. "Tenemos especialistas y un equipo preparado para dar respuesta al 100 por ciento de la población que consulta por este tipo de enfermedades", sostuvo.
Asimismo, indicó que actualmente el hospital atraviesa una etapa de alta demanda por patologías respiratorias, una situación habitual durante los meses más fríos del año. "Las infecciones respiratorias representan entre el 60 y el 70 por ciento de las consultas que recibimos. Afortunadamente contamos con los recursos humanos y los espacios necesarios para dar respuesta favorable a la demanda", explicó.
Avances en las obras del hospital
En la oportunidad, el director también se refirió a la reconstrucción de la Sala 4, afectada por un incendio ocurrido hace casi dos años. "Estamos avanzando muy bien. Calculamos que en unos 120 días podremos reinaugurar la sala. Se realizó una refuncionalización integral que incluyó nuevas instalaciones, aberturas, luminarias, sanitarios y mejoras generales en todo el primer piso que comunica con la sala de Maternidad", detalló.
Finalmente, reiteró la invitación a participar de la campaña solidaria. "Acompañar también es parte de la recuperación. A través de un dibujo podemos brindar afecto, contención y esperanza a quienes están atravesando momentos difíciles", concluyó.