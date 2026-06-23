El Ciclo "Música en esta orilla" se desarrollará durante todo el año en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo cultural "Música en esta orilla" tendrá una nueva presentación este jueves 25 de junio a las 20 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, se presentarán Tierra Nativa y la Murga La de Bolsillo.
El ciclo cultural "Música en esta orilla" tendrá una nueva presentación este jueves 25 de junio a las 20 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, se presentarán Tierra Nativa y la Murga La de Bolsillo, en una propuesta que busca visibilizar el trabajo de artistas locales y acercar distintas expresiones musicales al público.
La directora del Teatro Municipal 3 de Febrero, Francisca D'Agostino, destacó a Elonce que se trata de la segunda fecha de un ciclo impulsado a partir de las convocatorias culturales de la Subsecretaría de Cultura de Paraná.
La iniciativa surgió a partir de las convocatorias destinadas a artistas locales y contempla diferentes escenarios municipales. "El ciclo en particular surgió a partir de las convocatorias culturales que sacó la Subsecretaría de Cultura de Paraná y, a partir de todos los artistas locales que se presentaron, armamos ciclos en diferentes lugares de la Municipalidad, como el Juan L. Ortiz, el Anfiteatro y también el Teatro 3 de Febrero”, explicó.
Según señaló, el objetivo es generar espacios de difusión para los músicos de la ciudad y, al mismo tiempo, ampliar el acceso de la comunidad a propuestas culturales gratuitas. "Vamos ofreciendo un espacio para los artistas locales, pero sobre todo para el público, que lo pueda disfrutar de forma gratuita", remarcó.
La primera fecha del ciclo tuvo una destacada respuesta del público. "El sábado pasado tuvimos la primera fecha de este ciclo con un éxito total. Se presentaron dos bandas de rock y se llenó el teatro, así que estamos felices", indicó.
Sobre la programación, explicó que la propuesta busca reflejar la diversidad cultural de la escena musical local. "Ahora tenemos una nueva convocatoria y otro tipo de música. Tenemos la Murga del Bolsillo y Tierra Nativa, que hace canciones folclóricas, porque la idea del ciclo es poder mostrar las diversas expresiones culturales también dentro de la música", sostuvo.
Desde la organización recordaron que el ingreso será por orden de llegada y sin ubicación asignada. Por ese motivo, recomendaron asistir con anticipación. "Siempre damos ingreso media hora antes de la función, así que pueden venir y ubicarse para apoyar a los artistas locales", señalaron.
Además de acercar espectáculos gratuitos a la comunidad, la propuesta también busca que más vecinos conozcan y disfruten del emblemático Teatro. "Muchas personas vienen por primera vez al teatro. Es algo extraño, porque hace muchos años que está, pero muchos se sorprenden. Es un público que tal vez no viene por otros motivos y que aprovecha estas ocasiones para conocer nuestro gran teatro", comentó.
Finalmente, adelantó que el ciclo tendrá continuidad durante todo el año. "Este ciclo va a continuar hasta fin de año y vamos a ir anunciando las fechas. Tratamos de que las bandas de cada jornada sean de estilos similares para que el público pueda elegir según sus gustos musicales", concluyó.