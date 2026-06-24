La municipalidad incorporó una planta de asfalto en frío para el mantenimiento de la trama vial

La planta de asfalto en frío permitirá aumentar significativamente la capacidad de producción y colocación de material para el mantenimiento de la trama vial.
La Municipalidad de Paraná incorporó una planta de asfalto en frío, material utilizado para el mantenimiento y la recuperación de las calles de la ciudad. Permitirá aumentar significativamente la capacidad de producción y colocación de material, optimizando los recursos.
El asfalto en frío se destaca por su menor impacto ambiental, ya que reduce el consumo energético y las emisiones contaminantes. Amplía la cobertura territorial de los trabajos y mejora la eficiencia en la planificación y ejecución de las intervenciones.
La intendenta Rosario Romero destacó la inversión: “es una planta moderna que va a producir a un 30% menos del costo que cuesta el asfalto en caliente. Nos permitirá hacer las labores de conservación vial con recursos propios y mano de obra municipal.
“Estamos trabajando para la ciudad, los recursos se invierten en este tipo de tecnología, porque los equipamientos hay que renovarlos y es una inversión que nos permite optimizar la operatividad que tenemos”.
El viceintendente David Cáceres, por su parte, aseguró que “esto es parte de un proceso que se dio desde el inició de gestión probando el material de asfalto en frío para analizar su durabilidad, aplicación y beneficios. Por eso se adquirió esta planta que nos permitirá tener una mayor respuesta a la población y una mayor cantidad de material elaborado. El mantenimiento de nuestras calles es permanente, se hace todos los días y genera un gran impacto”.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, expresó que “además de tener una producción mayor, nos dará la posibilidad, a través de la planificación y el desarrollo que viene realizando la Dirección de Conservación Vial, tener distintos frentes de bacheo abierto en la ciudad de Paraná”.
Entre los beneficios se destaca la mayor producción diaria, hay menor desperdicio de material y menor costo operativo, y permite conformar más cuadrillas para bacheo y mantenimiento vial por lo que reduce el tiempo de respuesta ante las solicitudes de la comunidad.
La incorporación de la planta permitirá que el material que no se utilice se pueda acopiar y utilizar en otro momento o ante contingencias. La tecnología incorporada brinda más capacidad de respuesta, optimización de recursos públicos, innova y moderniza, y sostiene el compromiso ambiental ya que no genera emisiones contaminantes durante su producción.