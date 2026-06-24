Frío extremo: dónde llamar para asistir a personas en situación de calle en Paraná

La Municipalidad de Paraná mantiene un operativo especial de asistencia ante las bajas temperaturas que afectan a la ciudad. En ese marco, se dispusieron guardias activas y refugios para brindar contención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Desde el municipio recordaron que está disponible la Residencia Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Don Bosco 1724, para quienes requieran alojamiento y asistencia durante las jornadas de frío intenso.

Además, se encuentra habilitado el Refugio para personas en situación de calle, que funciona en Belgrano 587, mientras que la sede de Protección Civil, en Carbó 945, permanece disponible para coordinar intervenciones y respuestas ante emergencias. Este espacio, cuenta con 20 plazas. Las personas duermen, se asean, desayunan y meriendan. Quienes no estén alojados, pueden acercarse para acceder al desayuno de 7 a 8 y la merienda de 16 a 17.

El Refugio Municipal de calle Belgrano cuenta con cuatro comidas diarias y acompañamiento integral. Las personas en situación de calle que no consigan cupo para dormir pueden acercarse a desayunar, almorzar, merendar o cenar —previa consulta para confirmar la disponibilidad de raciones— y utilizar las instalaciones de higiene para asearse.

Mientras que la Residencia Madre Teresa de Calcuta, está destinada al alojamiento de personas adultas mayores, que reciben atención integral, incluyendo las comidas diarias.

Piden dar aviso ante personas en riesgo

Las autoridades municipales solicitaron la colaboración de la comunidad para detectar situaciones de riesgo. En ese sentido, instaron a los vecinos a comunicarse con los organismos correspondientes cuando observen a personas que necesiten ayuda o resguardo frente a las bajas temperaturas.

Para estos casos, se encuentran habilitadas las líneas de emergencia de Protección Civil (103), Policía (911) y Bomberos Voluntarios (4226999).