Mundial 2026: seis partidos cierran tres grupos y definen nuevos clasificados

El Mundial 2026 inicia este miércoles la última fecha de la fase de grupos con una jornada decisiva para las zonas A, B y C. Se jugarán seis partidos que definirán clasificaciones a los dieciseisavos de final, posiciones y posibles cruces de la próxima instancia.

La actividad comenzará a las 16 con los encuentros correspondientes al Grupo B. Suiza enfrentará a Canadá en Vancouver, mientras que Bosnia y Qatar se medirán en Seattle. Más tarde, desde las 19, se cerrará el Grupo C con los partidos entre Escocia-Brasil y Marruecos-Haití.

Por último, a las 22 se disputarán los dos partidos del Grupo A. Corea del Sur jugará ante Sudáfrica en Monterrey, mientras que México se enfrentará a República Checa en el mismo horario.

Canadá y Suiza definen el Grupo B

Canadá llega como líder del Grupo B luego de empatar en su debut ante Bosnia y golear 6-0 a Qatar, con un hat-trick de Jonathan David. El seleccionado anfitrión tiene una diferencia de gol de +6 y un empate le alcanzará para mantenerse en lo más alto de la zona.

Suiza, por su parte, empató 1-1 ante Qatar en el estreno y luego venció 4-1 a Bosnia. El equipo europeo buscará una victoria que le permita superar a Canadá y quedarse con el primer puesto.

En paralelo, Bosnia y Qatar jugarán con la necesidad de ganar y mejorar su diferencia de gol para sostener alguna posibilidad de acceder a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros. Ambos tienen un punto, aunque los bosnios cuentan con una diferencia menos negativa.

Brasil y Marruecos pelean por la cima

El Grupo C tiene a Brasil y Marruecos igualados en la primera posición con cuatro puntos. El seleccionado brasileño empató con los africanos en la primera fecha y luego superó 3-0 a Haití, por lo que buscará una victoria ante Escocia para asegurar el liderazgo.

Escocia llega al cruce con tres unidades. En su debut derrotó 1-0 a Haití, pero luego cayó por la mínima frente a Marruecos. El conjunto europeo necesita sumar ante Brasil para sostener sus posibilidades de clasificación.

Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, jugará ante Haití en Atlanta. El seleccionado africano igualó ante Brasil y luego venció a Escocia, por lo que un triunfo le permitiría aspirar a terminar primero, dependiendo también de lo que ocurra en Miami.

Haití ya no tiene chances de avanzar tras perder sus dos primeros compromisos, aunque buscará sumar sus primeros puntos y convertir su primer gol en esta edición del Mundial 2026.

México ya está clasificado y Corea busca avanzar

México afrontará la última jornada del Grupo A con la tranquilidad de tener asegurado el primer puesto. El equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica en el debut y luego superó 1-0 a Corea del Sur.

República Checa tiene un punto y necesita vencer al seleccionado mexicano para mantener sus aspiraciones. Además, deberá esperar el resultado del encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica.

Corea del Sur buscará una victoria que le permita avanzar de fase. El conjunto asiático debutó con un triunfo por 2-1 frente a República Checa y luego cayó ante México. Sudáfrica, en tanto, necesita un resultado amplio y favorable para sostener una posibilidad de continuar en el Mundial 2026.

Programación completa | Mundial 2026 – Miércoles 24 de junio

16:00 | Grupo B

Suiza vs. Canadá

BC Place Stadium, Vancouver

TyC Sports y TyC Sports Play

16:00 | Grupo B

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Seattle Stadium

DirecTV

19:00 | Grupo C

Escocia vs. Brasil

Miami Stadium

DirecTV

19:00 | Grupo C

Marruecos vs. Haití

Atlanta Stadium

TyC Sports y TyC Sports Play

22:00 | Grupo A

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio Monterrey

TyC Sports y TyC Sports Play

22:00 | Grupo A

México vs. República Checa

Estadio Azteca, Ciudad de México