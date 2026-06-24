Acordó pena condicional por la muerte de una motociclista en 2022 en Concordia

La Justicia de Concordia impuso tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir a una mujer hallada responsable de un homicidio culposo. El hecho ocurrió en 2022 y provocó la muerte de una motociclista de 63 años.
La Justicia de Concordia condenó a Brenda Noelia Guardia a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos, al encontrarla responsable del delito de homicidio culposo por un siniestro vial ocurrido en enero de 2022 en la zona de Calabacilla.
La sentencia fue dictada este martes por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, en una causa que fue investigada por la fiscal Julia Rivoira, publicó Concordia Policiales.
Además de la pena, la condenada deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante tres años, entre ellas mantener su residencia actual, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes en espacios públicos, mantener un adecuado comportamiento social y acreditar una actividad laboral u oficio acorde a sus capacidades.
Las condiciones impuestas por la Justicia
El fallo también dispuso que Guardia realice y apruebe un curso de educación y concientización vial dictado por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia.
Asimismo, deberá presentarse cada cuatro meses ante la Oficina de Medios Alternativos para acreditar el cumplimiento de las medidas impuestas por el tribunal.
En caso de poseer una licencia de conducir vigente, la mujer deberá entregarla ante la Justicia como parte de las condiciones establecidas en la sentencia.
El choque que derivó en la condena
La causa se originó por un siniestro vial ocurrido el 30 de enero de 2022 en el kilómetro 11 del camino que conecta la Autovía Nacional 14 con Puerto Yeruá, en la zona de Calabacilla.
De acuerdo con la investigación judicial, Guardia conducía un Volkswagen Gol Trend cuando impactó contra la parte trasera de una motocicleta Gilera 110 en la que viajaba un matrimonio. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.
Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar Liliana Beatriz Bocanegra, de 63 años, quien viajaba como acompañante en la motocicleta. Su esposo, que conducía el rodado, sufrió lesiones y debió ser trasladado a un centro asistencial.
Acuerdo entre las partes
La condena fue resuelta mediante un juicio abreviado, procedimiento que implicó un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa de la imputada, representada por el abogado Diego Briceño, y con conocimiento de los familiares de la víctima a través de su representante legal.
De esta manera, la Justicia dio por concluido el proceso penal vinculado al siniestro vial que causó la muerte de la motociclista en la zona rural de Concordia.