La posible vuelta de las 12 cuotas: empresarios y el Gobierno evalúan un plan de consumo

La posibilidad de recuperar planes de 12 cuotas para compras con tarjeta de crédito volvió a quedar sobre la mesa. Directivos de la Unión Industrial Argentina mantienen conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía para evaluar un mecanismo que permita ampliar el financiamiento al consumo, aunque hasta el momento no se anunció un programa oficial.

La iniciativa apunta a que bancos públicos y privados puedan ofrecer líneas de crédito de 12 o 18 pagos para determinados rubros. Según la información difundida, una de las alternativas bajo análisis sería una reducción de encajes, es decir, de la porción de fondos que las entidades financieras deben mantener inmovilizada.

El planteo se da un año después de la finalización de Cuota Simple, el esquema que reemplazó a Ahora 12 y estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2025. A diferencia de aquellos programas, el nuevo mecanismo todavía no tiene condiciones, alcance ni fechas de implementación definidas.

Qué se analiza para volver a ofrecer 12 cuotas

La propuesta que discuten los industriales busca que los bancos dispongan de mayor liquidez para canalizarla hacia créditos para consumo. La reducción de encajes permitiría liberar una parte de esos fondos, sin necesidad de aplicar el formato de subsidios estatales que tuvieron planes anteriores.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, confirmó que existen negociaciones para encontrar herramientas de financiamiento de corto plazo. “Estamos en negociaciones para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está caído”, expresó.

El Gobierno dio de baja cuota simple.

Entre los sectores que podrían quedar comprendidos aparecen materiales para la construcción, indumentaria y calzado. La intención de las empresas es que la financiación ayude a sostener las ventas de rubros vinculados con la actividad manufacturera.

Sin programa confirmado y con una opción privada vigente

Por ahora, no hay una resolución oficial que confirme la vuelta de las 12 cuotas ni detalles sobre tasas, comercios adheridos, productos alcanzados o requisitos para los compradores. Cualquier eventual esquema dependerá de las definiciones que adopten Economía, el Banco Central y las entidades financieras.

Los programas Ahora 12 y Cuota Simple ofrecían planes de pagos fijos mediante tarjeta de crédito. En esos casos, los bancos resignaban parte de su rentabilidad y el Estado intervenía con distintos mecanismos para reducir el costo financiero.

Actualmente, funciona Cuota MiPyME, una iniciativa privada desarrollada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la plataforma Payway. El programa permite a los comercios adheridos vender en tres o seis pagos, pero no contempla por ahora opciones de 12 cuotas.

La discusión ocurre en un contexto de caída en distintos indicadores de consumo. Según los datos citados en la fuente, las ventas de supermercados, mayoristas y shoppings registraron bajas interanuales durante los primeros meses de 2026, mientras los bancos también avanzan en la regularización de deudas vinculadas con tarjetas de crédito.