Banco Nación lanzó un préstamo para unificar deudas con plazos de hasta 10 años

La entidad incorporó una nueva línea destinada a clientes con cuotas vencidas e impagas. Permite consolidar compromisos financieros en un único préstamo, con financiamiento de hasta 120 meses y modalidad UVA.
Préstamo para unificar deudas del Banco Nación es la nueva herramienta financiera que la entidad puso a disposición de sus clientes con el objetivo de ayudar a ordenar sus obligaciones y prevenir situaciones de mora. La propuesta forma parte del conjunto de soluciones anunciadas recientemente por el Banco Nación para acompañar a las familias en el manejo de sus finanzas.
La línea está dirigida a personas humanas que registren cuotas vencidas e impagas en el Banco Nación y que se encuentren en situación crediticia 1 o 2. El objetivo es evitar el deterioro del historial crediticio, facilitar la reorganización de compromisos financieros y mejorar la capacidad de pago de los clientes.
La iniciativa permite consolidar distintas deudas en una sola cuota mensual, simplificando la administración de los pagos y brindando mayor previsibilidad financiera.
Financiamiento de hasta 120 meses
Uno de los principales atributos de la propuesta es el plazo de hasta 120 meses, equivalente a diez años, lo que permite reducir el esfuerzo financiero mensual y adecuar los pagos a la realidad económica de cada usuario.
El préstamo se otorga bajo modalidad UVA, con la posibilidad de acceder a una cobertura CER-CVS que permite que la cuota evolucione en función de los salarios. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa que contribuya a sostener la capacidad de pago en el tiempo.
Además, el financiamiento puede cubrir hasta el 100 por ciento de la deuda consolidada, con un monto máximo de 100 millones de pesos. El dinero no se entrega al cliente, sino que se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones incluidas en la operatoria.
Cuadro ejemplo de cuota: deuda $ 1 millón:
Cómo acceder al beneficio
La propuesta contempla una afectación de ingresos del 25 por ciento bajo esquema UVA y una tasa de interés del 10 por ciento más UVA. En el caso de optar por la cobertura CER-CVS, se suma un punto porcentual adicional.
Los interesados podrán gestionar la operación desde el jueves 25 de junio en cualquiera de las sucursales del Banco Nación y consultar los detalles a través de los canales oficiales de la entidad.
El beneficio está destinado a clientes que perciben sus haberes en el Banco Nación. Aquellos que aún no cobran su sueldo en la entidad deberán transferir su cuenta sueldo para acceder a esta herramienta, que busca fortalecer la capacidad de pago y contribuir al ordenamiento financiero de las familias.