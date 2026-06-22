Día del Padre: las ventas repuntaron pero quedaron por debajo del año pasado

Las ventas por el Día del Padre en Paraná mostraron una mejora respecto al comportamiento comercial que venía registrándose durante los últimos meses, aunque continuaron por debajo de los niveles alcanzados en igual fecha de 2025.

Así lo indicó Marcelo Ruggeri, representante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, quien realizó un balance de una de las fechas más importantes del calendario comercial. Según explicó a Elonce, el movimiento de consumidores sobre Peatonal San Martín se concentró principalmente durante el viernes y el sábado previos a la celebración.

Mayor movimiento durante el fin de semana

Ruggeri señaló que la actividad comercial mostró un repunte importante en comparación con los meses anteriores. "La venta por el Día del Padre mejoró mucho lo que venía siendo la venta del año", indicó al ponderar que el incremento estuvo impulsado por las compras vinculadas a regalos y por las promociones especiales implementadas por distintos comercios.

"Hubo muchas promociones para la semana del Día del Padre y especialmente para viernes y sábado. La gente aprovechó esas oportunidades", sostuvo al mostrarse "satisfecho" por el balance.

Las ventas continuaron por debajo de 2025

Pese al movimiento registrado durante la fecha comercial, el dirigente explicó que los números mostraron una caída en comparación con el año anterior. "Nosotros tuvimos una baja cercana al 20% en unidades vendidas respecto del año pasado", indicó.

Ruggeri agregó que la tendencia descendente viene observándose desde hace varios años. "El año pasado fue peor que años anteriores y este año fue peor que el año pasado. Venimos en baja", resumió.

Calzado entre los regalos más elegidos

El representante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná explicó a Elonce que, dentro del rubro calzado, algunos productos mantuvieron una demanda sostenida. "La gente siempre aprovecha lo que es calzado urbano para hombre, los botines de fútbol y sobre todo las pantuflas", detalló.

No obstante, aclaró que incluso en esos productos se percibió una disminución respecto de otras temporadas. Según indicó, el ticket promedio en ese sector se ubicó entre los 35.000 y 40.000 pesos.

Consumidores que comparan precios

Ruggeri destacó un cambio en el comportamiento de los compradores, quienes actualmente realizan una búsqueda más exhaustiva antes de concretar una compra. "Durante la semana se veía mucha gente que venía, preguntaba precios y después volvía el sábado", comentó.

Asimismo, señaló que muchos consumidores utilizan herramientas digitales para consultar valores y promociones antes de acercarse a los locales. "La gente pregunta mucho por WhatsApp, recorre y compara antes de decidir", explicó. Sin embargo, remarcó que el sábado predominó el comprador que ya tenía definida su elección.

Las promociones impulsaron las operaciones

Las facilidades de pago fueron uno de los factores que contribuyeron al repunte observado durante la fecha. "La mayoría de la gente recurre a las billeteras digitales, pero también hubo mucho aprovechamiento de las cuotas", indicó.

Según detalló, varias entidades financieras ofrecieron beneficios especiales. "Teníamos promociones de hasta nueve cuotas sin interés y reintegros del 30%. Todo eso fue aprovechado por los consumidores", explicó al considerar que este tipo de herramientas resultan fundamentales para estimular el consumo.

Expectativa por el aguinaldo

De cara a las próximas semanas, el sector comercial mantiene expectativas positivas por el impacto que podría generar el cobro del medio aguinaldo a empleados públicos y trabajadores del sector privado. "Siempre el pago del aguinaldo levanta las ventas porque la gente aprovecha para comprar lo que necesita", sostuvo.

El dirigente también relativizó el impacto de las plataformas de comercio electrónico sobre las ventas presenciales. "Lo que pasó el viernes y el sábado demuestra que cuando la gente tiene la posibilidad de comprar viene al centro. No todo se compra de manera digital y tampoco siempre resulta más barato", manifestó.

Por ese motivo, los comerciantes esperan que el ingreso adicional que representa el aguinaldo contribuya a sostener la actividad durante las próximas semanas y permita mejorar los niveles de ventas registrados en lo que va del año.