Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite de pago y qué dice la ley

Los trabajadores en relación de dependencia de todo el país esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Como cada año, surgen dudas sobre cuál es la fecha límite para que las empresas realicen el pago y qué ocurre si el depósito no llega en tiempo y forma.

La fecha límite y el "período de gracia"

Según lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, la fecha límite oficial para que las empresas depositen el aguinaldo de mitad de año es el martes 30 de junio de 2026.

Sin embargo, la legislación contempla una pequeña flexibilidad: existe un período de gracia de hasta cuatro días hábiles de retraso para efectuar el pago de las remuneraciones. Al aplicarse este criterio al SAC, las empresas tienen margen legal para transferir los fondos hasta el lunes 6 de julio de 2026 inclusive, sin incurrir en infracciones.

Excepción clave (Servicio Doméstico): Para el personal de casas particulares, las reglas son diferentes. El aguinaldo debe abonarse obligatoriamente en la última jornada laboral del mes de junio, y en este régimen no rige el período de gracia de cuatro días hábiles.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

La primera cuota del SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Para determinar el monto se consideran todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales.

En el caso de quienes no trabajaron todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Una vez vencido el plazo legal y el período de gracia, el empleador entra en mora y el trabajador puede realizar el correspondiente reclamo para exigir el pago del aguinaldo adeudado. (NA)