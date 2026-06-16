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Paraná

Anunciaron la fecha de pago del medio aguinaldo para municipales de Paraná

La Municipalidad de Paraná estableció la fecha de pago de la primera cuota del medio aguinaldo que alcanza al personal efectivo y contratados de servicio.

16 de Junio de 2026
El Municipio de Paraná anunció el pago del SAC
El Municipio de Paraná anunció el pago del SAC

La Municipalidad de Paraná estableció la fecha de pago de la primera cuota del medio aguinaldo que alcanza al personal efectivo y contratados de servicio.

La Municipalidad de Paraná estableció la fecha de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) del año.

 

Al respecto, el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao destacó el ordenamiento financiero del Municipio que permite cumplir con las obligaciones con los trabajadores en tiempo y forma. “En un contexto económico complejo para los gobiernos locales, la decisión de garantizar el pago del medio aguinaldo en el mes de junio refleja una administración ordenada y responsable de los recursos públicos. Desde el Municipio seguimos acompañando a nuestros trabajadores, reconociendo el compromiso y la tarea cotidiana que llevan adelante en cada área”, señaló.

 

Los trabajadores de la Municipalidad de Paraná cobrarán el sueldo anual complementario el lunes 22 de junio (el sábado 20 estará acreditado en cuentas bancarias). Cabe aclarar que el pago del mismo alcanza al personal efectivo y contratados de servicio.

Temas:

aguinaldo Municipalidad de Paraná fecha de cobro
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