Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara Laudelina y deberá explicar qué pasó con el niño

Este miércoles se reanuda en Corrientes el juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Laudelina Peña, tía del menor, sería la primera imputada en declarar ante los jueces. Su testimonio genera especial expectativa debido a que los investigadores le atribuyen un papel central en los hechos ocurridos el día de la desaparición.

Antes de las declaraciones, las defensas podrían presentar planteos de nulidad. Luego, los acusados tendrán la oportunidad de brindar su versión de los acontecimientos.

El rol de Laudelina en la investigación

La investigación sostiene que Laudelina fue quien invitó a la mayoría de las personas que participaron del almuerzo realizado en la casa de su madre, Catalina Peña, el 13 de junio de 2024, jornada en la que Loan desapareció.

Además, está acusada de haber colocado y posteriormente “descubrió” uno de los botines que utilizaba el niño en una zona de barro cercana al lugar. Según la hipótesis judicial, esa maniobra habría buscado instalar la idea de que el pequeño se había extraviado en un área de montes, lagunas y pastizales.

Dos semanas después de la desaparición, Laudelina declaró ante un fiscal provincial que Loan había sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca en la que viajaban Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. Posteriormente, se retractó de esa versión ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Expectativa por las declaraciones

La posibilidad de que alguno de los imputados aporte información relevante mantiene la atención de familiares, investigadores y de la opinión pública. La Justicia busca determinar qué ocurrió con Loan después de que fuera visto por última vez en un naranjal durante la tarde del 13 de junio de 2024.

De acuerdo con la investigación, nadie tenía previsto que el niño participara de la reunión familiar en el paraje El Algarrobal. Según declaró su padre, José Peña, Loan pidió acompañarlo cuando ya estaba listo para dirigirse a la casa de Catalina Peña.

Fuentes judiciales señalaron que es poco probable que los padres del menor declaren durante esta semana, ya que hasta el martes no habían sido convocados formalmente por el tribunal.

Un juicio que comenzó con demoras

El debate oral ya acumula retrasos debido a la incorporación de un nuevo imputado. Se trata del psicólogo tucumano Federico Esteban Rossi Colombo, quien no se presentó en la primera audiencia y se conectó de manera virtual varias horas después de iniciada la jornada.

Inicialmente, el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, había ordenado su detención. Sin embargo, posteriormente los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco revocaron esa decisión y resolvieron que Rossi Colombo fuera juzgado junto al resto de los acusados.

La medida obligó a releer parte de la acusación y a designarle una defensora oficial, quien solicitó un plazo para estudiar el expediente, lo que derivó en la postergación de las audiencias.

Los acusados en la causa

Por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan están procesados Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

Paralelamente, otras diez personas son juzgadas por supuestamente haber entorpecido y desviado la investigación. Entre ellas se encuentran la abogada Elizabet Noemí Cutaia, el perito Alan Juan José Cañete y Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El americano”, quien se presentaba como integrante de organismos internacionales y promovía hipótesis alternativas sobre la desaparición del niño.