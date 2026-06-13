Comienza el juicio por el caso Loan con 17 acusados y más de 100 testigos

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso que conmocionó al país ingresará en una nueva etapa judicial. El martes próximo comenzará el juicio oral en el que serán juzgadas 17 personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño correntino, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Loan tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había participado de un almuerzo familiar en la casa de su abuela y desapareció en circunstancias que aún no fueron esclarecidas.

El proceso judicial se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y contará con la declaración de cerca de 100 testigos. Además, el tribunal prorrogó las prisiones preventivas de los detenidos involucrados en la causa.

Quiénes serán juzgados

La investigación principal se encuentra caratulada como “sustracción y ocultamiento de un menor de edad” y tiene siete acusados señalados como presuntos responsables de la desaparición del niño.

Entre ellos figuran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el ex capitán de navío Carlos Pérez; Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Benítez, pareja de Laudelina; Daniel "Fierrito" Ramírez; Mónica Millapi y el ex comisario Walter Maciel.

A ellos se suman otros diez imputados acusados de haber entorpecido y desviado la investigación mediante distintas maniobras que habrían dificultado el esclarecimiento de los hechos.

El juicio comenzará el 16 de junio a las 8.30 en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía Federal de Goya y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Loan fue apartado de la custodia de su padre luego del almuerzo familiar.

Los investigadores sostienen que varios de los adultos presentes llevaron al niño y a otros menores hacia un naranjal cercano con la excusa de recolectar frutas. La hipótesis ubica el momento clave entre las 13.52 y las 14.25 del 13 de junio de 2024.

De acuerdo con la acusación, en ese lapso Loan habría quedado solo con algunos adultos y "se produjo un suceso que terminó con la sustracción de Loan, quien fue alejado del lugar y ocultado".

La Fiscalía sostiene además que el niño habría sido retirado de la zona en una camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio conformado por Pérez y Caillava, vehículo en el que se detectaron rastros odoríficos compatibles con Loan.

Los elementos de la investigación

Uno de los principales indicios incorporados al expediente fue el hallazgo del botín izquierdo que Loan llevaba puesto el día de su desaparición.

Para los investigadores, ese hallazgo habría formado parte de una maniobra destinada a instalar la hipótesis de que el niño se había perdido en el monte. En ese contexto, la acusación sostiene que el entonces comisario Walter Maciel participó en la construcción de un "falso escenario de búsqueda" con el objetivo de desviar la investigación.

Tras rastrillajes que abarcaron más de 25.000 hectáreas, los investigadores descartaron la posibilidad de que Loan se hubiera extraviado o hubiera sido abandonado, y sostienen que existió una acción coordinada entre varios de los imputados para concretar la sustracción y posterior ocultamiento del menor.

La expectativa de la familia

Uno de los momentos más esperados del juicio será la declaración de María Noguera y José Peña, padres del niño desaparecido, quienes brindarán testimonio el próximo 18 de junio junto a uno de sus hijos mayores, Mariano Peña.

Mientras tanto, continúa vigente el Alerta Sofía y el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información fehaciente sobre el paradero de Loan.

A 24 meses de la desaparición del niño, el inicio del juicio representa una nueva instancia en la búsqueda de respuestas para la familia y para una sociedad que sigue preguntándose qué ocurrió aquel 13 de junio de 2024 y dónde está Loan.