24 de junio: nacimientos y despedidas que marcaron la música, el fútbol y la cultura argentina

24 de junio es una fecha singular dentro de la historia y la cultura argentina.

El 24 de junio es una fecha singular dentro de la historia y la cultura argentina. Sin ser parte del calendario oficial de efemérides patrias, reúne nacimientos y muertes de referentes que dejaron su marca en el deporte, la música y la literatura, y por eso suele ser mencionado como “el día más argentino”.

La coincidencia atraviesa generaciones y estilos: desde Carlos Gardel y Juan Manuel Fangio hasta Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Rodrigo Bueno. También incluye a figuras de la literatura, como Ernesto Sábato, y de la escena urbana actual, como Duki.

La particularidad del 24 de junio está en que concentra celebraciones y recuerdos vinculados con ídolos de enorme alcance popular, cuyas trayectorias forman parte de la identidad cultural del país.

Los nacimientos que marcaron la fecha

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 y se convirtió en uno de los máximos símbolos del fútbol argentino. Capitán de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, el rosarino construyó una carrera que lo ubicó entre los jugadores más destacados de la historia.

También nació un 24 de junio Juan Román Riquelme, ídolo de Boca y actual presidente de la institución. Su talento, su estilo de juego y sus actuaciones en el fútbol local e internacional lo transformaron en una de las figuras más influyentes de las últimas décadas.

La fecha además recuerda el nacimiento de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de Fórmula 1 y una de las grandes leyendas del automovilismo. En homenaje a su figura, cada 24 de junio se conmemora el Día Nacional del Piloto.

Música, literatura y nuevas generaciones

El 24 de junio también es el cumpleaños de Ernesto Sábato, autor de novelas como El túnel y Sobre héroes y tumbas. El escritor tuvo además un rol central en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y fue responsable del prólogo del informe Nunca más.

En la música contemporánea, la fecha corresponde al nacimiento de Duki, uno de los principales referentes del trap argentino. Su recorrido comenzó en las batallas de freestyle y luego se consolidó como una de las figuras de mayor alcance de la escena urbana.

La coincidencia de nombres y trayectorias ayuda a explicar por qué la jornada se volvió tan mencionada en redes sociales y entre seguidores de distintas expresiones culturales argentinas.

Las despedidas de Gardel y Rodrigo

El 24 de junio también quedó atravesado por dos muertes que marcaron a la música popular. Carlos Gardel falleció en 1935 en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia, cuando se encontraba en uno de los momentos más altos de su carrera artística.

El máximo referente del tango dejó una obra que atravesó décadas y fronteras. Su figura continúa vigente en la cultura argentina, al punto de que su nombre se mantiene asociado a una de las expresiones musicales más representativas del país.

Ese mismo día, pero en el año 2000, murió Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico. El cantante cordobés, conocido como “El Potro”, era una de las figuras más convocantes del cuarteto y atravesaba el punto más alto de popularidad de su carrera.

Por los nacimientos y las despedidas que concentra, el 24 de junio se instaló como una fecha de fuerte carga simbólica para la cultura argentina, con figuras que siguen presentes en la memoria colectiva.