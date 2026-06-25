Cinco apostadores de Entre Ríos ganaron más de $6 y $11 millones en el Quini 6

Cinco apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles. Cuatro de ellos obtuvieron más de $11,6 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale, mientras que otro apostador ganó más de $6 millones en el Sale o Sale, según informó el IAFAS a Elonce.

En el sorteo Tradicional salieron los números 41-32-37-01-19-38. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y para el próximo domingo acumulará $2.744.105.440.

Por su parte, en La Segunda los números favorecidos fueron 07-02-42-03-04-23. Hubo un único ganador, oriundo de La Pampa, que se adjudicó $1.365.711.656,40.

Cuatro entrerrianos ganaron en el Siempre Sale

En La Revancha, los números sorteados fueron 03-30-09-35-43-11. Tampoco hubo ganadores y el pozo para el próximo sorteo ascenderá a $3.854.504.416.

En el Siempre Sale salieron los números 25-37-10-42-06-33. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $11.649.253,09 cada uno.

De acuerdo con la información suministrada por IAFAS a Elonce, cuatro de esos premios quedaron en Entre Ríos. Las apuestas ganadoras fueron realizadas en las agencias Nº116 de Concordia; Agencia Nº190 de Villa Adela; Agencia Nº729 de Urdinarrain y Agencia Nº1376 de Concepción del Uruguay.

Otro premio para Concordia

Además, la provincia sumó otro ganador en la modalidad Sale o Sale. El premio fue vendido en la Agencia 763, de Concordia, y el apostador se hizo acreedor a más de $6 millones.

El próximo sorteo del Quini 6, que tendrá lugar el domingo 28, pondrá en juego $9.580 millones en premios. Elonce.com