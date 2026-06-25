 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Cinco apostadores de Entre Ríos ganaron más de $6 y $11 millones en el Quini 6

Cuatro entrerrianos fueron favorecidos en el Siempre Sale y otro apostador ganó en el Sale o Sale. El próximo pozo superará los $9.580 millones.

25 de Junio de 2026
Cinco apostadores de Entre Ríos ganaron premios en el Quini 6
Cinco apostadores de Entre Ríos ganaron premios en el Quini 6

REDACCIÓN ELONCE

Cuatro entrerrianos fueron favorecidos en el Siempre Sale y otro apostador ganó en el Sale o Sale. El próximo pozo superará los $9.580 millones.

Cinco apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles. Cuatro de ellos obtuvieron más de $11,6 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale, mientras que otro apostador ganó más de $6 millones en el Sale o Sale, según informó el IAFAS a Elonce.

 

En el sorteo Tradicional salieron los números 41-32-37-01-19-38. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y para el próximo domingo acumulará $2.744.105.440.

 

Por su parte, en La Segunda los números favorecidos fueron 07-02-42-03-04-23. Hubo un único ganador, oriundo de La Pampa, que se adjudicó $1.365.711.656,40.

Cuatro entrerrianos ganaron en el Siempre Sale

En La Revancha, los números sorteados fueron 03-30-09-35-43-11. Tampoco hubo ganadores y el pozo para el próximo sorteo ascenderá a $3.854.504.416.

 

En el Siempre Sale salieron los números 25-37-10-42-06-33. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $11.649.253,09 cada uno.

 

De acuerdo con la información suministrada por IAFAS a Elonce, cuatro de esos premios quedaron en Entre Ríos. Las apuestas ganadoras fueron realizadas en las agencias Nº116 de Concordia; Agencia Nº190 de Villa Adela; Agencia Nº729 de Urdinarrain y Agencia Nº1376 de Concepción del Uruguay.

 

Otro premio para Concordia

Además, la provincia sumó otro ganador en la modalidad Sale o Sale. El premio fue vendido en la Agencia 763, de Concordia, y el apostador se hizo acreedor a más de $6 millones.

 

El próximo sorteo del Quini 6, que tendrá lugar el domingo 28, pondrá en juego $9.580 millones en premios. Elonce.com

Temas:

Quini 6 IAFAS Entre Ríos Lotería de Santa Fe Sale o Sale Siempre Sale.
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso