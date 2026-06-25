Desde agosto, Entre Ríos implementará un nuevo sistema digital para sucesiones sin testamento

Desde el 1° de agosto, las sucesiones sin testamento deberán iniciarse mediante un sistema digital en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de Entre Ríos. La medida alcanza a la etapa de gestión de la declaratoria de herederos, es decir, la resolución judicial que reconoce formalmente quiénes son las personas llamadas a heredar.

La decisión fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos a través del acuerdo 16/26. El nuevo esquema reemplazará la presentación tradicional de la demanda sucesoria por un formulario que estará disponible en la Mesa Virtual del Poder Judicial.

Actualmente, el tiempo promedio entre el inicio de una sucesión sin testamento y el dictado de la declaratoria de herederos ronda el año y medio, aunque ese plazo depende de las particularidades de cada expediente y del juzgado que intervenga. Con el sistema automatizado, se estima que los trámites completos y sin observaciones podrían resolverse en un período de entre 45 y 60 días.

Qué cambia en el inicio de las sucesiones

A partir de agosto, todas las sucesiones sin testamento deberán comenzar con la carga del formulario digital. El mecanismo reemplazará además la denominada “foja 0”, utilizada hasta ahora como instancia previa para el ingreso y asignación de los expedientes.

Una vez completada la información requerida, las Mesas Únicas Informatizadas o Superintendencias recibirán el formulario a través del sistema SIRIRI. Desde allí se realizará el sorteo y la asignación del expediente al juzgado que tendrá a su cargo la tramitación.

La tasa de justicia también será generada de manera automática al finalizar la carga del formulario. El objetivo es que el sistema ordene los datos desde el inicio, unifique criterios y reduzca las demoras vinculadas a presentaciones incompletas o errores formales.

Alcance de la nueva modalidad

La implementación no automatiza la totalidad del proceso sucesorio, sino que se concentra en la etapa inicial vinculada con la declaratoria de herederos. Para que el trámite pueda avanzar dentro del plazo estimado, será necesario que la presentación reúna la documentación exigida y que se cumplan las disposiciones que disponga el juzgado al admitir el expediente.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2023 por impulso de la Sala Civil del STJ. Luego de una prueba piloto iniciada en noviembre de 2025 en algunos juzgados civiles, el tribunal resolvió extender el sistema a toda la provincia desde el próximo mes.

En paralelo, el Instituto Alberdi lleva adelante capacitaciones destinadas a personal judicial y profesionales de la abogacía. Según informó el Poder Judicial, una primera cohorte ya está en curso y se prevé habilitar una nueva inscripción desde el 29 de junio.

Con el nuevo mecanismo, las sucesiones sin testamento pasarán a tener una vía de inicio digital y estandarizada. El cambio comenzará a regir el 1° de agosto en todo el territorio entrerriano.