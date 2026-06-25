Un niño de 9 años habría atacado con cuchillos y piedras a compañeros: al menos seis heridos

Un niño de 9 años habría atacado con cuchillos y piedras a varios compañeros dentro de una escuela primaria del barrio 17 de Agosto en Corrientes. Según los relatos de familiares de alumnos, al menos seis estudiantes sufrieron lesiones durante el episodio ocurrido poco antes de las 11 de este miércoles.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el diario Época entre los tutores, el menor habría perseguido a otros alumnos en el patio del establecimiento mientras portaba elementos cortantes. Una de las niñas habría sufrido una herida con un cuchillo, otro estudiante terminó con la rotura de un diente y un tercero presentó lesiones en el rostro.

El hecho se produjo en la Escuela N°369 “Maestro César Rodolfo Telechea”, ubicada en inmediaciones de Nápoles y Niza. En ese momento, según indicaron las familias, más de 300 estudiantes estaban reunidos en el patio mientras se desarrollaba una reunión institucional.

Relatos de las familias y la intervención policial

Padres y tutores aseguraron que había solo dos docentes a cargo de los alumnos cuando comenzó la situación. Una de las madres relató que su hija estaba junto a otros compañeros cuando el niño se acercó con un cuchillo y comenzó a perseguirlos.

Según esa versión, personal auxiliar del establecimiento logró quitarle el elemento cortante. También intervinieron trabajadores que se encontraban en la escuela antes del horario del almuerzo, mientras los estudiantes buscaban resguardo y las familias comenzaban a llegar al lugar.

Escuela N°369 “Maestro César Rodolfo Telechea”.

Varios tutores señalaron que encontraron a sus hijos llorando y con temor por lo ocurrido. Además, cuestionaron que no se hubiera brindado información inmediata y completa sobre el episodio, al tiempo que reclamaron conocer las medidas que adoptará la institución.

Tras el incidente, personal de la Comisaría Décimo Octava se presentó en la escuela para intervenir ante la situación. Las autoridades habilitaron a las familias a no enviar a los alumnos a clases este jueves y convocaron a una reunión para informar lo sucedido.

No había denuncia formal hasta anoche

Hasta la noche del miércoles, desde la Policía indicaron que no se había radicado una denuncia formal por el caso. Por ese motivo, el alcance de las lesiones y las circunstancias en que se produjo la agresión deberán ser establecidos mediante las actuaciones que eventualmente se inicien.

La situación generó preocupación entre las familias, que pidieron respuestas sobre las condiciones de cuidado en la escuela durante el horario en que habría ocurrido el ataque. También reclamaron acompañamiento para los estudiantes afectados por el episodio.

Por tratarse de un niño de 9 años, cualquier intervención posterior deberá contemplar los protocolos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.