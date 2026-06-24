Crecen los casos de influenza y se adelanta la temporada de virus respiratorios

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 23 confirma que los virus respiratorios continúan en aumento en nuestro país a expensas del virus de influenza.

Si bien este incremento se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año, confirma el adelanto de la temporada que se viene observando durante los últimos años. Durante la última semana, el porcentaje de positividad en pacientes ambulatorios fue del 45,9% manteniéndose estable con respecto a la SE22. Por su parte, la vigilancia centinela en pacientes internados registró 242 nuevos casos por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

La vigilancia genómica realizada por la ANLIS Malbrán confirma el predominio casi exclusivo del subclado J.2.4.1 (K) de influenza A(H3N2) en el 95% de las muestras estudiadas. Hasta la SE 20 se identificaron 22 nuevos casos y el total acumulado en 2026 asciende a 245 detecciones. Las regiones Centro y NOA son las más afectadas, con 95 casos y 89 casos respectivamente en 2026. Dentro de estas regiones, las jurisdicciones con más detecciones son Tucumán, con 45 casos, Buenos Aires con 38, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 33 y Salta, con 28 casos.

Chikungunya y dengue

Con respecto al brote de fiebre chikungunya, el BEN informa que se mantiene el descenso progresivo y sostenido tanto de casos confirmados como probables y en estudio iniciado en la SE 16. Durante la SE 23 se notificaron 64 nuevos casos, de los cuales solo 20 corresponden específicamente a esta semana por fecha de inicio de síntomas o consulta. Los 44 restantes corresponden a notificaciones demoradas de semanas previas. El total acumulado de la temporada asciende a 2.758 casos confirmados y probables, de los cuales el 96% corresponde a la región del NOA.

En relación con el dengue, durante la SE 23 se confirmaron 3 nuevos casos y el total acumulado de la temporada es de 68 casos confirmados. El 54% de estos confirmados no presentan antecedente de viaje (son autóctonos o en investigación), mientras que el 46% tiene antecedente de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Si bien se registra una baja circulación de dengue a nivel nacional, en las últimas semanas se comenzó a observar un aumento en la notificación de casos probables, principalmente en las jurisdicciones de PBA, Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe. En este contexto, resulta fundamental mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica, promoviendo la toma de segundas muestras y completando los estudios diagnósticos en los casos probables para confirmar o descartar dengue de manera adecuada.