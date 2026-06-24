Confirmaron el calendario de fiestas de pesca deportiva en Entre Ríos hasta 2027

La pesca deportiva entrerriana confirmó su calendario de fiestas para lo que resta del 2026 y algunas fechas para el año próximo. Representantes de clubes, barras pesqueras, municipios y entidades vinculadas a la actividad se reunieron con el objetivo de coordinar las fechas de los principales concursos y evitar la superposición de eventos que, en muchos casos, obligan a los pescadores a optar entre actividades que se realizan el mismo fin de semana.

La convocatoria fue impulsada por distintos protagonistas y la conferencia de prensa se desarrolló en las instalaciones del Club de Pescadores y Náutico Paraná y fue conducida por Cristian González, responsable del programa Disfrutando TV, que se emite por Elonce TV. Además de presentar las fechas más importantes de la temporada 2026-2027, los participantes coincidieron en la necesidad de construir una agenda común que permita fortalecer la pesca deportiva como producto turístico durante todo el año.

La Paz confirmó la Fiesta del Surubí Entrerriano

La primera exposición estuvo a cargo de María Luz de Bernardo, secretaria de Turismo de La Paz, quien destacó la diversidad de especies y modalidades que ofrece la ciudad.

Con más de tres décadas de experiencia en la organización de eventos pesqueros, La Paz anunció que la Fiesta del Surubí Entrerriano se realizará los días 13 y 14 de marzo de 2027. Asimismo, confirmó un torneo a la variada durante julio y la realización de la 33ª Fiesta Provincial del Dorado, programada para los días 25 y 26 de septiembre, con competencias de pesca con carnada y señuelos artificiales, además de una bolsa de premios que superará los 40 millones de pesos.

Santa Elena propuso crear una comisión provincial

Posteriormente tomó la palabra Carina Spahn, directora de Turismo de Santa Elena, quien presentó la 26ª Fiesta Provincial del Armado, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026. Durante su intervención resaltó la importancia de avanzar hacia un calendario provincial consensuado y calificó el encuentro como un hecho histórico para la actividad. Además, propuso la creación de una comisión integrada por clubes, barras pesqueras, municipios y el Gobierno provincial para coordinar futuras fechas y generar vínculos con otras provincias que también organizan grandes concursos.

Más torneos confirmados en toda la provincia

La reunión permitió confirmar una extensa agenda de competencias distribuidas en distintos puntos del territorio entrerriano. La Barra Pesquera El Gurí, de Piedras Blancas, anunció la realización del 10° Encuentro de Pesca Variada, programado para los días 15 y 16 de agosto. Por su parte, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, presentó el 1° Torneo de Media Variada con Devolución, que será organizado por una peña local el 20 de febrero de 2027.

En Paraná, Miguel Abud, representante del Club Náutico, confirmó la 10ª Fiesta Provincial de Pesca Variada para el 13 de septiembre, mientras que distintas instituciones de la capital provincial también anunciaron la reedición de la Fiesta Provincial del Pescador Deportivo, prevista para el 24 de octubre.

Mientras tanto, en Valle María, la nueva agrupación Barra del Valle organizará su Segundo Torneo de Pesca Embarcada los días 6 y 7 de marzo de 2027.

Foto: Weekend

Dorados, amarillos, bogas y bagres: un calendario para todos los gustos

En Victoria, integrantes del Club de Pescadores presentaron la 6ª Fiesta Provincial del Amarillo, que se desarrollará el 5 de septiembre de 2026 con modalidades de costa y embarcados.

La Barra Pesquera Gualeguay Galarza confirmó dos eventos de gran convocatoria. Por un lado, un torneo de kayak los días 10 y 11 de octubre, con más de 8 millones de pesos en premios. Por otro, la 7ª Fiesta del Bagre Gualeyo, que repartirá más de 90 millones de pesos en premios. Además, el 5 de diciembre se llevará a cabo la 7ª edición del Patí Gualeyo en la ciudad de Gualeguay.

En Rosario del Tala, una nueva agrupación de pescadores anunció el Festival del Pescador, cuya primera edición se realizará el 11 de julio de 2026. Desde Liebig, el Club de Pescadores confirmó la 5ª Media Variada Tierra de Palmares para los días 21 y 22 de noviembre, mientras que la tradicional Fiesta de la Boga se adelantará en el calendario y tendrá lugar los días 30 y 31 de enero de 2027.

Concordia y Santa Ana también suman sus propuestas

La ciudad de Concordia presentó una agenda cargada de actividades. La barra Buscando Pique confirmó la 4ª Fiesta del Bicudo, con pesca de costa el 19 de septiembre y torneo embarcado el 20 de septiembre. A su vez, la Peña La Tortuga ratificó dos de sus competencias más tradicionales: la Fiesta del Amarillo, prevista para los días 25 y 26 de julio de 2026, y la reconocida Fiesta Nacional de la Boga, que se realizará el 7 de marzo de 2027.

Finalmente, la barra pesquera El Chajá, de Santa Ana, anunció la 12ª edición de su torneo de pesca variada, programada para los días 23 y 24 de mayo de 2027, aprovechando el fin de semana largo.