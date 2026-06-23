Aprobaron en Paraná el Sistema de Tramitación Digital Inteligente: de qué trata y cuáles son los beneficios

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este martes la ordenanza que regula el Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI), una herramienta estratégica que permitirá transformar la manera en que el Municipio gestiona sus trámites y expedientes, mejorando la calidad de los servicios públicos y facilitando la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La nueva normativa establece el uso obligatorio de expedientes, documentos y firmas digitales dentro de la administración municipal, consolidando un modelo de gestión más moderno. Además, otorga previsibilidad y seguridad jurídica al sistema, garantizando que esta transformación se sostenga en el tiempo como una política pública permanente.

"La Municipalidad de Paraná avanza en un proceso sostenido de modernización del Estado con un objetivo claro: poner la innovación y la tecnología al servicio de los vecinos para construir una administración más simple, inteligente y eficiente", valoraron desde la comuna al comunicar la sanción de la normativa.

Según informaron fuentes municipales, la aprobación del TDI representa un paso fundamental en la construcción de un Municipio más inteligente, donde la tecnología se convierte en una aliada para simplificar procesos, reducir tiempos de respuesta y brindar soluciones más rápidas a las necesidades de los vecinos.

"Modernizar el Estado no es incorporar tecnología por sí misma, sino utilizarla para mejorar la experiencia de quienes interactúan con el Municipio, eliminando burocracias innecesarias y haciendo más accesibles los servicios públicos", destacó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.

La ordenanza convierte al Sistema de Tramitación Digital Inteligente en el medio oficial, único y obligatorio para la gestión de actuaciones y expedientes administrativos, permitiendo dejar atrás procesos basados en papel y avanzar hacia una administración más eficiente y sustentable.

Concejo Deliberante de Paraná (foto Municipalidad de Paraná)

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos del proyecto se explica que la propuesta busca generar una herramienta de consolidación de una Administración Pública "más moderna, transparente, eficiente, segura y cercana a la ciudadanía".

"Es un proyecto que se trabajó muy seriamente, que busca agilizar los trámites, reducir los plazos y darle a quien quiera iniciar un trámite en la Municipalidad de Paraná la posibilidad de hacerlo sin la necesidad de asistir al edificio municipal, sin limitaciones de días y horarios, ya que lo podrá hacer desde su propia aplicación móvil o desde algún dispositivo digital", explicó el concejal Fernando Quinodoz.

"Tenemos la experiencia de los trámites digitales que se realizan para las licencias de conducir, lo que permitió aumentar la cantidad de licencias que se otorgan por día y reducir el tiempo en el que se hacen las mismas", recordó el edil, y agregó: "Con este nuevo sistema se busca ampliar la experiencia de las licencias de conducir a todos los trámites que se realizan en la Municipalidad de Paraná".

Seguidamente, aclaró: "Durante seis meses van a convivir ambos trámites, es decir que los que se realicen a partir de ahora serán digitales y los que ya iniciaron en papel seguirán en papel. Luego de este plazo, todos los trámites, estén en el estado que estén, se van a digitalizar, para pasar un sistema digital puro".

"Es un sistema realizado en su totalidad por personal municipal, lo cual nos llena de orgullo, porque realza el capital humano que tiene la Municipalidad de Paraná, que permite que se desarrolle un sistema que además está subido a plataforma de Microsoft, lo cual garantiza esta seguridad que mencionamos", manifestó el edil.

Se sancionó la ordenanza que crea el Sistema de Tramitación Inteligente en Paraná (foto HCD de Paraná)

Los beneficios de la aprobación del TDI

-Disponibilidad permanente

Los vecinos podrán iniciar trámites en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del año, con registro automático de fecha y hora de presentación.

-Mayor transparencia y seguimiento

Cada expediente podrá ser monitoreado en tiempo real, garantizando trazabilidad, control y mayor rendición de cuentas.

-Menos trámites, más soluciones

La interoperabilidad entre áreas permitirá compartir información de manera segura dentro del Municipio, evitando que los ciudadanos deban presentar reiteradamente documentación que ya obra en poder del Estado.

-Sustentabilidad y optimización de recursos

La reducción progresiva del uso de papel disminuirá costos operativos y contribuirá al cuidado del ambiente, alineando la gestión municipal con criterios de sostenibilidad.

Una transformación que ya está en marcha

La implementación del Sistema de Tramitación Digital Inteligente es el resultado de un proceso de trabajo sostenido que la Municipalidad viene desarrollando desde hace meses. En ese marco, personal de diferentes áreas participa de capacitaciones y jornadas de formación orientadas a fortalecer capacidades, adaptar circuitos administrativos y garantizar la operatividad del nuevo sistema. Estas acciones permiten consolidar una transformación planificada, asegurando que la innovación tecnológica se traduzca en mejores servicios para los vecinos.

Durante el período de transición, la Mesa de Entradas continuará brindando asistencia presencial a los vecinos para la carga digital de trámites, mientras se desarrollan instancias de capacitación destinadas al personal municipal para garantizar una puesta en marcha ordenada y efectiva.

Con la aprobación de esta ordenanza, Paraná consolida una política de innovación pública orientada a construir un Estado más moderno, transparente y cercano, capaz de responder con mayor rapidez a las demandas de la comunidad y de aprovechar la tecnología para mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

Radio Costa Paraná

Durante su octava sesión ordinaria de este año del HCD de Paraná, los ediles aprobaron, también por mayoría, el proyecto de ordenanza, remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, que modifica el artículo 16° de la ordenanza 9513, referente a la cuenta específica para la Radio Municipal "Costa Paraná", con la finalidad de dotar a este medio de comunicación de mayores recursos propios para seguir mejorando su funcionamiento y objetivos.

En este marco, el concejal Emiliano Gómez Tutau señaló que "Costa Paraná es una radio que ya tiene una trayectoria muy importante, que trasciende las barreras partidarias, lo cual es para destacar y habla de una experiencia positiva y que permite que la Radio Municipal sea una de las más escuchadas en la ciudad y en la provincia".

"Esta situación nos hizo entender que hay que darle otra autonomía, para gestionar de manera distinta la radio, con instrumentos que le va a permitir financiar nuevas producciones y seguir compitiendo con otros medios, lo cual nos pone muy contentos, porque es una radio pública, que tiene una gestión desarrollada por trabajadores de la Municipalidad, con productores y periodistas locales, lo que fortalece la diversidad de voces", concluyó.