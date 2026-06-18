Tramitación Digital Inteligente, obras y energías renovables: los ejes de la transformación de Paraná

La Tramitación Digital Inteligente (TDI), el avance de obras estratégicas como el Acceso Norte y Puerta del Sol, la próxima puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico y los trabajos para modernizar la administración pública fueron algunos de los temas abordados por el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, durante una entrevista con Elonce. El funcionario destacó las iniciativas que impulsa la gestión de Rosario Romero para agilizar trámites, mejorar servicios y avanzar con proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

La TDI avanza en Paraná como una de las principales apuestas de modernización impulsadas por la gestión municipal. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Concejo Deliberante y podría ser tratada la próxima semana, busca digitalizar procesos, eliminar el uso del papel y simplificar la relación entre los vecinos y el Estado. Halle explicó que la propuesta "va mucho más allá de un expediente electrónico" y forma parte de una transformación integral de la administración pública.

"Muchos entendemos que, si se aplica bien, como esperamos, eliminamos el papel de la administración municipal, trabajamos de una manera más simple, hacemos ganar tiempo a los vecinos", sostuvo el funcionario.

Un Estado que no pida dos veces la misma información

Uno de los principales cambios que traerá la TDI será la integración de datos para evitar que los ciudadanos deban presentar repetidamente la misma documentación en distintas dependencias.

"Una vez que presentaste tu documento a la Municipalidad, ya sabemos quién sos y ya validamos tu identidad, ya tenemos tu información. No vas a tener que presentarla cada vez que quieras iniciar un nuevo trámite", explicó Halle.

Según detalló, la plataforma funcionará integrada con Mi Paraná, por lo que los usuarios no deberán generar nuevas cuentas ni aprender sistemas diferentes. "Vamos a tener un solo logueo en Mi Paraná. Cuando ya estás logueado y validada tu identidad en Mi Paraná, vas a trabajar a través de Mi Paraná en TDI. Así que va a ser muy sencillo", señaló.

Más de 160.000 vecinos ya utilizan Mi Paraná

El funcionario destacó que la implementación de la nueva herramienta se apoya en una base tecnológica que ya cuenta con una amplia adopción por parte de los ciudadanos. "Más de 160.000 paranaenses ya se han validado la identidad en Mi Paraná, ya han hecho algún trámite porque naturalmente licencia de conducir, la SUBE o alguna gestión particular siempre tenemos que hacer", remarcó.

Para Halle, el objetivo central es cambiar la lógica de funcionamiento del Estado municipal y dejar atrás procedimientos burocráticos que históricamente demandaron tiempo y recursos. "TDI no es un expediente digital, sino que viene a transformar la forma en la cual administramos lo público", afirmó.

Asimismo, destacó que la iniciativa permitirá optimizar tanto los trámites que realizan los vecinos como aquellos procedimientos internos que llevan adelante las distintas áreas municipales.

Transparencia y seguimiento de cada gestión

Otro de los ejes centrales del proyecto es la transparencia. La plataforma permitirá que cada ciudadano pueda conocer en qué instancia se encuentra su trámite y cuáles son los requisitos necesarios para completarlo. "Es muy transparente. Vas a poder seguir el trámite a medida que va pasando por las áreas municipales", explicó.

De esta manera, se busca reducir la incertidumbre que muchas veces generan los procesos administrativos y brindar información clara desde el inicio de cada gestión.

La propuesta también establece plazos determinados para las respuestas de la administración, un aspecto que quedará regulado mediante la ordenanza que se encuentra en tratamiento legislativo.

Capacitación y transformación digital

Halle remarcó que la implementación de la TDI requirió un importante proceso de capacitación destinado a empleados y funcionarios municipales.

"Esta semana tuvimos la quinta capacitación a empleados y funcionarios municipales", indicó.

Además, reconoció que el sistema implicará cambios profundos en las dinámicas de trabajo cotidianas. "Es un salto de calidad y va a exigir una etapa de adaptación que es natural porque es un sistema muy nuevo", señaló.

Entre las modificaciones más importantes mencionó la desaparición progresiva de los expedientes impresos y la incorporación de herramientas digitales para validar documentos. "La idea de imprimir un papel y firmarlo ya no va a estar más, ahora será firma electrónica", resumió.

Resultados que ya se observaron en otros trámites

El jefe de Gabinete aseguró que la estrategia de digitalización ya mostró resultados concretos en otros servicios municipales, como la renovación de licencias de conducir. "Hoy el promedio que tenemos para la renovación de una licencia es de 26 minutos por renovación. Antes era de 5 días", destacó.

Según explicó, esa mejora fue posible sin incrementar la cantidad de personal, sino mediante procesos más eficientes y capacitación permanente. "Con el mismo personal capacitado, convencidos de que se trabaja mejor y se brinda mejor servicio de esa manera, hemos logrado ese resultado", afirmó.

Por último, Halle destacó que la decisión de impulsar el sistema mediante una ordenanza apunta a garantizar su continuidad más allá de la actual gestión municipal. "Queremos que esto quede porque sabemos que es algo bueno para la ciudadanía y sobre todo para los empleados de planta y los funcionarios de planta, que son quienes lo tienen que mantener", concluyó.

Acceso Norte: esperan comenzar con la pavimentación

Durante la entrevista, Santiago Halle también se refirió al avance de la obra del Acceso Norte, uno de los proyectos viales más esperados por la ciudad y que durante años permaneció inconcluso.

El funcionario explicó que durante las últimas semanas se realizaron pruebas vinculadas a la mezcla asfáltica y que, si las condiciones climáticas lo permiten, la próxima semana podría iniciarse una etapa clave de la intervención. "Si el clima acompaña, la semana que viene vamos a tener las pruebas ahí en la zona para poder asfaltar ya y empezar esta etapa que demoró mucho por cuestiones de burocracia y por el traspaso de la obra", señaló.

Halle recordó que se trata de una obra que originalmente ejecutaba el Gobierno nacional y que posteriormente requirió acuerdos entre Nación, Provincia y Municipio para garantizar su continuidad. "Sabemos que es una obra que necesita la ciudad y que la necesita desde hace muchos años. Sería bueno culminarla y tener la circunvalación finalizada", afirmó.

Parque Solar Fotovoltaico: prevén inaugurarlo entre julio y agosto

Otro de los temas abordados fue el estado de avance del Parque Solar Fotovoltaico, una obra que el Municipio considera estratégica para el desarrollo energético local.

Según indicó Halle, los trabajos se encuentran prácticamente concluidos y sólo resta finalizar algunos espacios complementarios destinados a la divulgación y educación ambiental. "La obra está prácticamente culminada. Tenemos que terminar una sala de interpretación para que colegios, vecinos y visitantes puedan conocer el funcionamiento del parque", explicó.

El jefe de Gabinete destacó que la iniciativa no sólo permitirá generar energía renovable, sino también promover la concientización sobre el uso de fuentes alternativas. "Queremos fomentar el uso de energías alternativas porque creemos que esto llegó para quedarse. En muchos países ya es una realidad", sostuvo.

En ese sentido, adelantó que la inauguración podría concretarse entre los meses de julio y agosto, momento en el que comenzaría a operar plenamente.

Puerta del Sol y la recuperación de la zona del Thompson

Halle también brindó detalles sobre el proyecto denominado Puerta del Sol, que forma parte de la transformación urbana impulsada en la zona del arroyo Las Viejas y el balneario Thompson.

El funcionario explicó que la intervención permitirá conectar distintos sectores de la costa y consolidar un corredor recreativo para peatones, ciclistas y automovilistas. "Va a ser un paseo en el cual vamos a poder pasar en bici, en auto o caminando, entrando por calle Ambrosetti y llegando hasta la plaza del Thompson, incluso hasta Puerto Sánchez", describió.

Paraná avanza hacia la digitalización

Asimismo, destacó que la obra de canalización realizada en el arroyo permitió recuperar la playa y mejorar las condiciones ambientales del sector. "Lo que pretendemos es que los vecinos sigan disfrutando de ese espacio como ocurrió durante el verano pasado", expresó.

Expectativa por el fenómeno Niño y la próxima temporada estival

Finalmente, el jefe de Gabinete se refirió a las perspectivas para la próxima temporada de verano y reconoció que gran parte de las expectativas están ligadas al comportamiento climático.

Las autoridades siguen de cerca los pronósticos asociados al fenómeno Niño, que podría provocar mayores precipitaciones y una eventual crecida del río Paraná.

"Si el fenómeno del Niño nos permite, vamos a disfrutar de la playa nuevamente como el verano pasado", manifestó Halle.

El funcionario remarcó que las obras realizadas en la zona costera apuntan a potenciar esos espacios públicos y consolidarlos como puntos de encuentro para vecinos y turistas durante todo el año.