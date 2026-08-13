Estafaron a adultos mayores, les vendieron la camioneta y terminaron detenidos

Dos hombres fueron detenidos en Los Charrúas, departamento Concordia, durante tres allanamientos realizados por una causa que investiga una presunta estafa contra dos adultos mayores. La investigación apunta al vaciamiento de una cuenta bancaria y a la venta no autorizada de una Renault Kangoo.

Los procedimientos fueron realizados este jueves alrededor de las 15:30 por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Francisco Ledesma.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de Los Charrúas y comprende hechos que habrían ocurrido entre enero y julio de este año.

Investigan el retiro de dinero y la venta de una camioneta

De acuerdo con las primeras actuaciones, uno de los investigados habría logrado sustraer dinero de la cuenta bancaria de una de las víctimas mediante maniobras engañosas.

Posteriormente, con la participación de otro hombre, habría trasladado una camioneta Renault Kangoo desde Los Charrúas hacia Concordia bajo el argumento de realizarle reparaciones mecánicas.

Sin embargo, días después, el vehículo habría sido vendido a terceros sin el consentimiento ni la autorización de su propietario. La causa continúa bajo investigación para establecer el perjuicio económico total y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Qué secuestró la Policía en los allanamientos

Los tres allanamientos realizados en distintos domicilios de Concordia arrojaron resultados positivos. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación, como teléfonos celulares, un chip, un pendrive, documentación, carpetas y un libro con anotaciones varias.

Además, la Policía secuestró un automóvil Volkswagen Gol blanco, que quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. En el marco de las medidas ordenadas, también se concretaron los mandamientos de búsqueda y detención de dos hombres mayores de edad. Ambos quedaron alojados a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con nuevas diligencias para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y establecer si existen otras personas involucradas.