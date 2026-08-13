"Paraná Lee" y la digitalización de trámites: Halle brindó detalles y anticipó novedades

La 14ª edición de "Paraná Lee" y la implementación de la Tramitación Digital Inteligente (TDI) fueron los dos ejes abordados por el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, en diálogo con Elonce. El funcionario brindó detalles de la Feria del Libro que comenzará este viernes y anticipó que el nuevo sistema de trámites municipales ya se encuentra en etapa de pruebas antes de su lanzamiento oficial.

La primera jornada tendrá una fuerte presencia de estudiantes y propuestas destinadas a las infancias. Las actividades comenzarán desde las 10 con “Baúles Andariegos” y posteriormente se desarrollará una extensa programación de presentaciones, conversaciones y encuentros con autores.

“La idea es ir a disfrutar todo el fin de semana, si se puede”, expresó Halle durante su visita a los estudios de Elonce. El funcionario sostuvo que la propuesta permitirá recorrer los stands, comprar libros y participar de las diferentes actividades previstas.

Una feria consolidada en la región

Halle destacó especialmente que Paraná Lee haya alcanzado su 14ª edición y consideró que su continuidad representa también una forma de acompañar al sector editorial y cultural.

“Sabemos que Paraná Lee ya está calificada en la región como una buena feria, muy reconocida, y eso a nosotros nos gratifica muchísimo”, afirmó.

En ese sentido, señaló que “sostenerla es también apoyar a los casi 100 puestos que va a haber de librerías, editoriales, libreros y escritores que participan. Todo eso contribuye a la cultura de alguna manera”, explicó.

“Una ciudad que adquiere conocimiento vive mejor”

El jefe de Gabinete municipal remarcó que uno de los principales objetivos de la feria es “acercar el libro a las familias, a los amigos, es una forma de formarnos y también de generar calidad de vida en la ciudad, porque una ciudad que se informa mejor vive mejor, una ciudad que adquiere conocimiento también vive mejor”, sostuvo Halle.

En ese marco, consideró que el Estado municipal también debe asumir un papel en la promoción de la cultura y el conocimiento. La continuidad de Paraná Lee, explicó, forma parte de esa política.

La programación será extensa y abarcará varias jornadas, con actividades para públicos de diferentes edades y una importante presencia de autores nacionales y locales.

Los escritores que llegarán a Paraná Lee

Entre los nombres destacados de esta edición, Halle mencionó a Luciano Lamberti, Mauricio Dayub, Martín Kohan y Martín Sivak, entre otros invitados.

También habrá un espacio específico destinado a los autores de la ciudad y de Entre Ríos. “Es un orgullo mostrar a nuestros escritores entrerrianos y paranaenses”, afirmó.

Halle consideró que la feria representa una oportunidad para descubrir nuevas lecturas y, al mismo tiempo, proyectar la producción literaria local. “Tenemos muy buenos escritores en la ciudad de Paraná. Hay que destacarlos y proyectarlos para lo que viene, para el futuro”, señaló.

La tradición cultural y literaria de Paraná

El funcionario destacó que la capital entrerriana posee una trayectoria cultural que excede la literatura y alcanza distintas manifestaciones artísticas.

“Paraná es una ciudad con muchísima historia, con mucha cultura artística, musical y tradición literaria”, expresó.

Según consideró, Paraná Lee permite exhibir ese patrimonio no solamente ante los habitantes de la ciudad, sino también frente a quienes llegan como visitantes durante el fin de semana.

El crecimiento de la feria también se refleja, según Halle, en el interés de editoriales de distintos lugares del país. Algunas realizarán extensos viajes para participar de esta edición.

Presentaciones que podrán verse por streaming

Una de las novedades será la posibilidad de registrar y transmitir parte de las actividades. Halle explicó que el balance de ediciones anteriores mostró la necesidad de ampliar el alcance de las presentaciones más allá de quienes pudieran asistir presencialmente.

“Era necesario tener un registro, sobre todo de las presentaciones”, explicó.

Si bien aclaró que posiblemente no puedan transmitirse todas las actividades, aseguró que una cantidad importante estará disponible mediante streaming, para lo cual contarán también con apoyo del Concejo Deliberante.

“Uno ve las presentaciones de libros que se hacen en la Feria del Libro de Buenos Aires. Lo ideal, o lo que pensamos, es que muchos vean las presentaciones de libros que se hagan en la Feria del Libro de Paraná”, manifestó.

Editoriales de distintos puntos del país

Halle destacó que el encuentro fue creciendo edición tras edición y que cada vez son más las editoriales interesadas en participar.

“Paraná Lee crece año a año. Cada vez más gente quiere venir, más editoriales quieren acercarse”, señaló.

Incluso mencionó que habrá sellos editoriales procedentes del sur del país que recorrerán una importante cantidad de kilómetros para instalarse en la feria.

“Lo hacen porque realmente quieren disfrutar de esta feria y, obviamente, también vender un poco”, expresó.

El funcionario destacó, además, la diversidad existente entre los distintos stands. A su entender, cada librería y editorial aporta una identidad propia que enriquece el recorrido.

“Hay un libro para cada persona”

Al referirse al vínculo de los lectores con las obras, Halle sostuvo que uno de los atractivos de la feria será precisamente la posibilidad de encontrarse con títulos y autores diferentes.

“Hay medio un libro para cada persona, o para cada época de la vida de cada persona”, reflexionó.

“Eso es lo mágico de los libros: uno se encuentra por ahí con un libro que en una época de la vida capaz que no le gustó tanto y después uno va creciendo y le empieza a tomar un gusto distinto”, añadió.

Avanza la digitalización de los trámites municipales

Durante la entrevista con Elonce, Halle también se refirió a otro de los proyectos que lleva adelante la Municipalidad: la implementación de la Tramitación Digital Inteligente (TDI).

El sistema comenzó una etapa de pruebas internas para que empleados y funcionarios puedan familiarizarse con la plataforma antes de su lanzamiento definitivo.

“Va a cambiar la manera de gestionar en la Municipalidad de Paraná”, anticipó Halle. Según explicó, la transformación alcanzará posteriormente a los ciudadanos, que podrán presentar documentación y comenzar trámites de manera digital.

Uno de los objetivos será evitar que las personas tengan que concurrir repetidamente a distintas o

ficinas municipales o presentar varias veces documentación que el Estado ya posee.

Una mesa de entradas digital

“La idea es que los ciudadanos se encuentren con una mesa de entradas distinta porque va a ser digital y van a poder presentar escritos en todo momento”, explicó el jefe de Gabinete.

Halle señaló que el sistema apunta a consolidar la idea de un “Estado facilitador” y centralizar los requisitos necesarios para cada gestión.

“La idea es que a los ciudadanos no se les pida la misma información más de una vez”, sostuvo. Como ejemplo, explicó que si el municipio ya cuenta con determinada documentación personal, el vecino no debería tener que volver a presentarla para trámites similares.

Paraná Lee, la ciudad apuesta a promover la lectura

Además, la plataforma permitirá medir los tiempos administrativos y detectar cuáles son los procedimientos que presentan mayores demoras.

Un desarrollo realizado desde el municipio

Halle destacó que la plataforma fue desarrollada con recursos humanos locales y municipales.

“Está hecho 100% con mano de obra municipal y local”, afirmó, al tiempo que destacó el trabajo de desarrolladores de Paraná involucrados en el proyecto.

La expectativa es que después del período de pruebas pueda concretarse el lanzamiento oficial dentro de las próximas semanas.

Mientras avanza esa transformación administrativa, la agenda inmediata estará marcada por Paraná Lee. Desde este viernes, la Feria del Libro volverá a reunir a lectores, estudiantes, escritores, editoriales y librerías en una propuesta que, después de 14 ediciones, busca consolidarse como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad.