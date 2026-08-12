Lanzaron el primer concurso de novela de Ediciones SWAPPA: quiénes pueden participar y cuál es el premio

Ediciones SWAPPA lanzó su primer concurso de novela, una convocatoria abierta a escritores mayores de 18 años residentes en Argentina que busca facilitar el acceso a la publicación. El certamen, impulsado desde Paraná, comenzó el 1º de agosto y recibirá manuscritos hasta el 19 de septiembre.

Ignacio Snieg y Julián Méndez, integrantes de la editorial, explicaron a Elonce que la iniciativa surgió a partir de su propia experiencia como escritores y de las dificultades económicas que encontraron al momento de intentar publicar sus primeras obras.

“Nacemos con la intención de democratizar el acceso a la publicación. Somos autores, sabemos la dificultad que tiene publicar un libro y por eso hemos tratado de potenciar ese camino”, explicó Snieg.

Quiénes pueden participar del concurso

La convocatoria está destinada a cualquier persona mayor de 18 años que resida en la República Argentina. El concurso contempla específicamente la categoría de novela corta y estableció un límite máximo de 50.000 palabras, equivalente aproximadamente a entre 120 y 160 páginas.

En cuanto a los contenidos, no existe una temática determinada. “Estamos abiertos a recibir drama, romance, suspenso, terror, cualquier género que quieran. Estamos abiertos para recibirlo y para juzgarlo”, señalaron desde la editorial.

La respuesta inicial, según contaron, superó las expectativas. A pocas semanas de la apertura del concurso ya habían recibido alrededor de una docena de novelas. “Arrancamos hace nada, un par de semanas, así que estamos muy contentos con la convocatoria”, expresó Méndez.

El premio para la novela ganadora

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que el premio no se limita a seleccionar y reconocer un manuscrito. La editorial se hará cargo del proceso necesario para transformar el texto ganador en un libro terminado.

“El premio también incluye la edición, la ilustración para la tapa, el maquetado, todo. Realmente te resuelve todos los problemas”, explicó Méndez. Además, el ganador recibirá 50 ejemplares en tapa dura y tendrá la posibilidad de comercializar la obra en distintos puntos del país.

Desde SWAPPA señalaron que el objetivo está especialmente orientado a quienes buscan publicar por primera vez. “Nos enfocamos principalmente en autores primerizos porque es lo que aprendimos nosotros de también querer publicar nuestros propios libros. Sabemos lo difícil que es y lo costoso que puede llegar a ser”, sostuvo.

De la dificultad para publicar a crear una editorial

La iniciativa surgió también de una experiencia que los propios integrantes de SWAPPA atravesaron hace aproximadamente dos años, cuando comenzaron a buscar alternativas para editar un libro.

Según recordaron, muchas de las propuestas que encontraban exigían financiar tiradas iniciales de 100 o 200 ejemplares, una inversión que resultaba difícil de afrontar para alguien que recién comenzaba su recorrido como autor.

“Nos conocimos hace dos años queriendo hacer un libro. La mayoría de los lugares que encontrábamos para consultar nos pedían un mínimo de 100 ejemplares, 200, y era realmente imposible financiarlo”, relató Méndez.

“Hay mucha gente que tiene cosas para decir”

Con el tiempo, los integrantes de la editorial conformaron una red de proveedores y trabajadores para desarrollar las diferentes etapas de una publicación. Esa experiencia terminó convirtiéndose en una alternativa para otros escritores que atravesaban las mismas dificultades.

Los referentes señalaron que pudieron dimensionar el interés por la escritura tanto en las convocatorias como en su participación en ferias. “La cantidad de clientes potenciales que recibimos diciendo ‘quiero publicar mi primer libro y no sé por dónde empezar’ también nos sorprende”, expresaron.

En ese sentido, Snieg destacó: “Sabemos que hay mucha hambre de lectura y mucha gente que tiene cosas para decir, y a esas personas que no tienen la posibilidad es justamente a las que queremos llegar”.

Cómo presentar una novela

Las personas interesadas tendrán tiempo para presentar sus obras hasta el 19 de septiembre a las 23:59. Las bases y condiciones, junto con el formulario correspondiente, están disponibles en el sitio web de Ediciones SWAPPA.

Lanzan el primer concurso de novela de ediciones SWAPPA

Los participantes deberán completar el formulario y adjuntar el manuscrito en un documento respetando las características indicadas en las bases del certamen. Una vez finalizada la convocatoria, las novelas serán evaluadas por el jurado para determinar la obra ganadora.

“Los animo a las personas que están escuchando a que se animen a enviar su novela y que su libro exista”, concluyeron desde la editorial durante la entrevista con Elonce.