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Haciendo Comunidad Este jueves, a las 18.30

El Archivo General de Entre Ríos invita a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Se realizará la charla y presentación del libro "Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930". La actividad tendrá lugar este jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede del Archivo General de Entre Ríos.

12 de Agosto de 2026
Puerto Nuevo de Paraná
Puerto Nuevo de Paraná Foto: Archivo General de Entre Ríos

Se realizará la charla y presentación del libro "Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930". La actividad tendrá lugar este jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede del Archivo General de Entre Ríos.

Se realizará la charla y presentación del libro "Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930". La actividad tendrá lugar este jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede del Archivo General de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita.

 

El Archivo General de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a la comunidad a participar de la charla y presentación del libro Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930, una obra que recupera parte de la historia del primer puerto de ultramar sobre el río Paraná y su importancia para el desarrollo productivo, comercial y urbano de la región.

 

La actividad se realizará el jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222, Paraná, y contará con la participación de los autores e investigadores que llevaron adelante la publicación.

 

El libro es una coedición de EDUNER (Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos) y la Editorial Municipal de Paraná, y constituye el resultado de una investigación desarrollada desde la universidad pública. A través de documentos, imágenes y registros históricos, la obra permite aproximarse a un escenario fundamental de la producción y el trabajo en la región durante las primeras décadas del siglo XX.

 

Los conferencistas y autores son Walter Musich, Natalia Vega y José Larker, docentes investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y Juan Ignacio Pereira, fotógrafo profesional y docente.

 

La propuesta constituye una oportunidad para conocer y reflexionar sobre el papel que tuvo el Puerto Nuevo en la actividad comercial de Paraná, así como sobre las transformaciones urbanas y sociales vinculadas a su desarrollo entre 1903 y 1930.

 

En este marco, el Archivo General de Entre Ríos, desde su ámbito de pertenencia en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, continúa promoviendo el acceso al patrimonio documental y la difusión de investigaciones que contribuyen a recuperar y poner en valor la historia de la provincia y de sus comunidades.

Temas:

Puerto Nuevo de Paraná Archivo General de Entre Ríos
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