Feria del Libro: destacan que es un "espaldarazo” para librerías y editoriales de Paraná

En cada Feria del Libro de Paraná, detrás de los escritores, presentaciones y actividades que la protagonizan, existe una extensa cadena integrada por editoriales y librerías. Para estos espacios, el encuentro representa una oportunidad para acercarse a nuevos públicos, incrementar las ventas y mostrar títulos que no siempre forman parte de los circuitos comerciales tradicionales.

Joaquín Díaz, responsable de la librería independiente Vaporeso, contó a Elonce sobre sus preparativos para la nueva edición de Paraná Lee, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto, de 10 a 20 horas.

La librería participa prácticamente de manera ininterrumpida desde 2012. Para Díaz, la convocatoria que logra la feria explica buena parte de su relevancia para el sector. “Hemos tenido picos de 10.000 personas visitando la feria. Uno se prepara bien para diferenciarse de las otras librerías y tener un material distinto. Eso es lo que habla de bibliodiversidad”, explicó.

Librerías independientes y bibliodiversidad

Díaz valoró que la feria se haya mantenido a través de distintas gestiones y consideró que esa continuidad permitió instalar el encuentro en la agenda de los paranaenses. Destacó que representa “un espaldarazo grande a las librerías y a las editoriales”, especialmente en un contexto en el que el sector registra “una caída sostenida”.

En esta edición, el cronograma contará con reconocidos escritores y referentes de la cultura, como Martín Kohan, Luciano Lamberti y Pedro Mairal. “Es una feria que piensa realmente la importancia del libro y sus participantes, para presentar libros y generar diálogo”, sostuvo.

Otro aspecto central es la posibilidad de encontrar editoriales pequeñas y publicaciones que habitualmente tienen dificultades para llegar a las librerías tradicionales.

Los cambios que atraviesan las librerías

Más allá de la feria, Díaz advirtió sobre una transformación profunda en la actividad. “Las librerías tradicionales están en un proceso de modificación radical. Hay una conversión del público lector, no solamente en cuánto lee, sino en cómo quiere acceder al libro”, afirmó.

En ese escenario, consideró que las librerías independientes deberán apostar cada vez más a la especialización y a generar una experiencia diferente. “Hay que apostar por calidad, por atención, por experiencia”, resumió.

Sobre los hábitos locales, destacó que Paraná mantiene una fuerte tradición vinculada con los libros. “El paranaense es un gran lector, históricamente ha sido un gran lector. Y no solamente eso, sino que ha tenido grandes poetas y grandes escritores”, expresó.

La selección de títulos para Paraná Lee será, entonces, parte de esa búsqueda por diferenciarse. Cada librería llegará con sus propios autores, géneros y apuestas, construyendo una oferta diversa para un encuentro que vuelve a poner al libro, las editoriales y los lectores en el centro de la escena cultural de la ciudad.