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Paraná Campaña municipal de Salud Animal

El quirófano móvil recorrerá seis barrios con castraciones gratuitas durante agosto

El quirófano móvil en Paraná tendrá un nuevo cronograma durante agosto y llegará a seis sectores de la ciudad. Los operativos serán por orden de llegada, con prioridad para vecinos de cada zona y quienes gestionen turno previamente.

7 de Agosto de 2026
Quirófano móvil: cronograma de castraciones en agosto.
Quirófano móvil: cronograma de castraciones en agosto. Foto: (Archivo).

El quirófano móvil en Paraná tendrá un nuevo cronograma durante agosto y llegará a seis sectores de la ciudad. Los operativos serán por orden de llegada, con prioridad para vecinos de cada zona y quienes gestionen turno previamente.

El quirófano móvil en Paraná continuará durante agosto con los operativos gratuitos de castración de perros y gatos en seis sectores de la ciudad, en el marco de la campaña de Salud Animal 2026 que lleva adelante la Municipalidad.

 

El recorrido comenzará del lunes 10 al viernes 14 en Parque Gazzano, sobre avenida Zanni. Posteriormente, el martes 18 y miércoles 19, el dispositivo funcionará en barrio Mosconi 3, en la intersección de Astor Piazzolla y Miguel Zurdo Martínez.

 

El jueves 20 y viernes 21 será el turno de barrio El Sol, en Santos Vega y José María Paz. Luego, el lunes 24 y martes 25, las castraciones se realizarán en la Vecinal Espejo, ubicada en Puerto de la Cruz 3441.

 

Cómo seguirá el cronograma

 

El miércoles 26 y jueves 27, el quirófano móvil llegará a barrio 9 de Julio, en Los Laureles y Eduardo Vacaluzzo. Finalmente, el viernes 28 y lunes 31, el cronograma de agosto concluirá en barrio El Radar, en Juan B. Justo y Salvador Caputto.

Los operativos se desarrollarán por orden de llegada, con prioridad para los residentes de cada sector y para quienes hayan gestionado previamente su turno mediante la plataforma Mi Paraná. Para realizar la cirugía, los animales deberán presentarse con aproximadamente 10 horas de ayuno.

 

Durante julio, el quirófano móvil concretó 321 castraciones. En total, el municipio intervino 764 animales durante ese mes, ya que otros 443 fueron atendidos en la Dirección de Salud y Bienestar Animal.

Casi 5.000 castraciones durante la campaña

 

Hasta el 30 de julio, la campaña municipal acumuló 4.977 castraciones, además de 4.326 vacunas antirrábicas aplicadas y 1.950 desparasitaciones.

 

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, destacó que las castraciones “constituyen una herramienta sanitaria clave, ya que permiten evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y prevenir enfermedades zoonóticas”.

 

La funcionaria señaló que esas enfermedades pueden impactar “tanto en la salud pública como en el bienestar animal”, por lo que destacó la continuidad de los operativos territoriales.

Temas:

Animales Paraná Operativos Salud Animal
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