Plan Calle a calle: la Municipalidad intervino con mejoras viales en barrio Santa Lucía

La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos que se desarrollan en más de 50 puntos críticos de la vecinal. Las tareas, que continuarán durante la semana, incluyen bacheo con asfalto en frío, reparación de hundimientos y mejoras en calles sin asfaltar para optimizar la transitabilidad.
En el marco del programa Calle a Calle, la Municipalidad de Paraná realizó una intervención integral en la Vecinal Santa Lucía. Las tareas abordadas desde este miércoles son el resultado de una rigurosa planificación urbana, mediante la cual los sectores afectados fueron previamente relevados y diagnosticados por los equipos técnicos municipales.
"La atención de las calles es una tarea permanente, desde nuestra gestión adquirimos una planta de asfalto en frío que nos permite trabajar rápidamente para asistir con el bacheo en la ciudad. Es una planta que se adquirió con mucho esfuerzo de todos los paranaenses", señaló la intendenta Rosario Romero.
"Estamos realizando una planificación ordenada para la intervención en los distintos barrios. La idea es trabajar con 50 toneladas diarias de asfalto en frío, coordinando en conjunto con las vecinales para que nos planteen las necesidades", señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
"Es un gran logro para los vecinos. Estamos contentos de las respuestas que nos han dado", sostuvo Alicia Glauser, vecina de la zona.
Detalles de los trabajos en Santa Lucía
El plan de acción previsto contempla la ejecución de tareas de bacheo, la reparación de hundimientos en la calzada y diversos arreglos sanitarios esenciales.
Esta intervención forma parte del programa que el Municipio viene sosteniendo en distintos barrios de la capital entrerriana y tiene como objetivo mejorar la transitabilidad en la zona y dar una respuesta concreta a las demandas y reclamos de los vecinos.
Nuevas calles
Asimismo, se realizarán mejoras integrales en las calles que aún no están pavimentadas, para garantizar una mayor conectividad y seguridad para los habitantes de la zona.