Buscan familia para adoptar a tres hermanitas que no quieren ser separadas

El Juzgado de Familia de Corrientes, con la intervención directa del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), habilitó una convocatoria pública de alcance nacional para la adopción de tres hermanas de 9, 7 y 4 años de edad.

La convocatoria tiene una característica central: las niñas deben ser adoptadas juntas. Tanto los equipos técnicos como las propias hermanas destacan la importancia de preservar el fuerte vínculo afectivo que las une y su deseo de continuar creciendo una al lado de la otra.

Actualmente residen en un dispositivo de cuidado de la ciudad de Goya, donde reciben acompañamiento integral y participan de actividades educativas, recreativas y deportivas.

Una historia compartida

La hermana mayor, de 9 años, cursa tercer grado y presenta un buen desempeño escolar. Es una niña cariñosa, amable, extrovertida y conversadora. Disfruta de las manualidades, el dibujo, la pintura, andar en bicicleta, jugar en la hamaca y practicar básquet. Además, asiste a talleres de costura, inglés y computación.

La niña de 7 años también cursa tercer grado con buenos resultados académicos. Es simpática, cariñosa y sociable. Le gusta jugar al aire libre, andar en bicicleta, compartir actividades grupales y participar de los talleres educativos que ofrece el centro de apoyo escolar.

La más pequeña, de 4 años, asiste al jardín maternal. Es una niña afectuosa que disfruta tanto de los juegos grupales como de aquellos que realiza de manera individual. Entre sus actividades favoritas se encuentran jugar con muñecas y recrear situaciones cotidianas a través del juego simbólico.

Las tres hermanas participan habitualmente de actividades recreativas fuera de la institución, como paseos a plazas y otros espacios comunitarios, donde fortalecen sus vínculos y desarrollan habilidades sociales.

La importancia de crecer en familia

Desde el Poder Judicial se recuerda que la adopción busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en un entorno familiar que les brinde amor, cuidado y estabilidad.

En este caso, además, resulta fundamental preservar el vínculo entre las hermanas, ya que representan para ellas una fuente de afecto, seguridad y pertenencia. Por ello, la convocatoria está orientada a encontrar una familia que pueda recibirlas juntas y acompañarlas en cada etapa de su crecimiento.

La adopción de grupos de hermanos constituye un acto de profundo compromiso y solidaridad, que permite mantener unidos lazos fundamentales para su desarrollo emocional.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Una vez completado, deberá enviarse a:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista

📧 jcivcomlab-bvista@juscorrientes.gov.ar

📞 Consultas: (3777) 453300 / (3777) 453301

🕘 De lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial)

📧 registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

📞 03794-4104298

📍 Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso, Corrientes Capital.

El Poder Judicial de Corrientes invita a la comunidad a difundir esta convocatoria para que estas tres hermanitas puedan encontrar una familia que les permita seguir creciendo juntas, rodeadas de amor, cuidado y oportunidades.