Adolescente muerto en Federación: incidentes, daños y detenidos durante reclamo por justicia

La conmoción por la muerte de Thiago Ocampo sumó este miércoles un nuevo capítulo en Federación, cuando amigos, vecinos y allegados al joven de 18 años se manifestaron frente a una vivienda y protagonizaron incidentes que derivaron en la intervención policial y la detención de dos personas.

La protesta se desarrolló frente a un domicilio ubicado en la intersección de Pío XII y Los Jazmines, donde los manifestantes arrojaron piedras y ocasionaron daños materiales. En el lugar se registraron momentos de tensión, con gritos, corridas y un importante despliegue policial.

“Tras la intervención policial, hubo dos detenidos por daños y resistencia a la autoridad”, confirmó a Elonce el subjefe de la Departamental Federación, Marcos Pereyra.

La movilización continuó en la Fiscalía

Luego de los incidentes, los manifestantes se trasladaron hasta la sede local de Fiscalía, donde mantuvieron una reunión con autoridades policiales.

Según explicó Pereyra, tanto él como el jefe de Operaciones de la Departamental dialogaron con los presentes para intentar descomprimir la situación y llevar tranquilidad en medio del dolor por la muerte del joven.

“Es entendible el reclamo de justicia, el dolor y la ansiedad, porque se trata de la pérdida de un ser querido, pero no pueden permitirse desmanes y daños a la propiedad privada”, sostuvo el funcionario policial.

La protesta se produjo mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Ocampo, un caso que mantiene en vilo a la comunidad de Federación.

La vivienda señalada por los manifestantes

De acuerdo con los datos a los que accedió Elonce, la vivienda atacada pertenecería a integrantes de la familia Pessolani. Según trascendió, existiría una relación o vínculo que aún debe ser corroborado por los investigadores entre Thiago Ocampo y un adolescente de ese apellido.

El nombre de la familia Pessolani tomó notoriedad pública meses atrás por su vinculación con la causa judicial derivada del siniestro vial ocurrido el 2 de abril sobre la Ruta Provincial 44, en el acceso a Federación.

Familia muerta en choque en Federación.-

En aquel hecho murieron Octavio Telliz, de 33 años; su esposa Daniela Dos Santos, de 30; y sus hijos Ian, de 8 años, y Ariana, de 5. El otro vehículo involucrado era conducido por un adolescente de 16 años, representado judicialmente por su padre, el abogado Andrés Pessolani.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas” y es investigada por la fiscal Josefina Penón Busaniche.

Cómo avanza la investigación por la muerte de Thiago

Mientras tanto, la causa por el fallecimiento de Thiago Ocampo continúa en etapa investigativa y permanece caratulada como “establecer formas y circunstancias en que perdiera la vida”.

Tanto la fiscal Luciana Herman como las autoridades policiales reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier persona que pueda aportar información, registros o testimonios se presente ante la Fiscalía o la Policía.

Thiago Ocampo.-

En ese marco, los primeros resultados de la autopsia practicada en Concordia indicaron que el cuerpo del joven no presentaba golpes, traumatismos ni lesiones externas visibles.

“Lo único que tenemos hasta el momento es que no se encontraron traumatismos ni lesiones visibles. No podemos afirmar una causa de muerte hasta contar con los análisis complementarios”, había explicado Herman.

La investigación también incluye el análisis de cámaras de seguridad y otros registros fílmicos. Según los primeros elementos incorporados al expediente, una de las grabaciones muestra a Thiago llegando solo al lugar donde posteriormente fue encontrado sin vida.

Además, se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos el teléfono celular del joven, que será sometido a pericias informáticas junto con otras evidencias recolectadas por los investigadores.