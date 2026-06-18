Autopsia preliminar descartó lesiones visibles en el cuerpo de adolescente hallado muerto en Federación

La fiscalía aguarda los resultados de estudios complementarios para determinar las causas de la muerte de Thiago Ocampo, el adolescente de 18 años hallado sin vida tras varios días de búsqueda en Federación. La autopsia no detectó golpes ni traumatismos externos.
La investigación por la muerte de Thiago Ocampo, el joven de 18 años hallado sin vida el lunes en Federación luego de varios días de intensa búsqueda, continúa en pleno desarrollo mientras la Justicia espera los resultados de pericias clave que permitirán determinar las causas del fallecimiento.
La fiscal auxiliar Luciana Herman confirmó que los primeros datos aportados de manera verbal por el médico forense que realizó la autopsia en Concordia indican que el cuerpo no presentaba golpes, traumatismos ni lesiones externas visibles.
“Lo único que tenemos hasta el momento es que no se encontraron traumatismos ni lesiones visibles. No podemos afirmar una causa de muerte hasta contar con los análisis complementarios”, explicó la funcionaria judicial.
La investigación comenzó tras la denuncia de desaparición
Herman recordó que la intervención judicial se inició luego de la denuncia presentada por la madre del joven para solicitar su localización.
A partir de ese momento se desplegaron distintas medidas de búsqueda y tareas investigativas hasta que el lunes, en horas de la tarde, el cuerpo fue encontrado sin vida en una vivienda en construcción de la ciudad.
La fiscal se constituyó en el lugar junto a personal policial, efectivos de Criminalística, integrantes de la División Investigaciones y profesionales médicos para realizar las primeras diligencias, preservar la escena y recolectar evidencias.
“Se adoptaron todas las medidas necesarias para el levantamiento y la recolección de pruebas. Estamos en una etapa inicial investigativa donde toda la evidencia colectada está siendo analizada”, indicó.
Qué reveló la autopsia
Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Concordia para la realización de la autopsia.
Según explicó Herman, el examen preliminar realizado por el médico forense no detectó lesiones externas ni signos visibles de violencia física.
“El médico forense adelantó que no hay traumatismos ni lesiones externas visibles. Eso es lo único que tenemos por el momento”, señaló.
No obstante, aclaró que todavía resta el informe escrito completo y el análisis de las muestras extraídas durante la autopsia.
Esas muestras serán remitidas a laboratorios especializados para estudios bioquímicos y toxicológicos que podrían aportar elementos determinantes para esclarecer el caso.
Cámaras, testimonios y análisis de evidencia
La fiscal confirmó que los investigadores trabajan además en el análisis de registros fílmicos obtenidos en la zona y en la recopilación de testimonios.
Según los primeros elementos incorporados a la causa, una de las cámaras analizadas muestra a Thiago llegando solo al lugar donde posteriormente fue encontrado.
“Hasta el momento, las cámaras que tenemos permiten observar que llega solo al domicilio y no se advierte el ingreso o egreso de otras personas posteriormente”, explicó.
Sin embargo, aclaró que continúan incorporándose nuevos registros de distintos vecinos para reconstruir con precisión los movimientos previos al fallecimiento.
Además, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos el teléfono celular del joven, que será sometido a pericias informáticas.
“El celular fue preservado y será analizado por el área de informática del Ministerio Público Fiscal”, confirmó.
A la espera de resultados clave
Por el momento, la causa permanece caratulada como “establecer formas y circunstancias en que perdiera la vida”, ya que los investigadores todavía no cuentan con elementos suficientes para determinar qué ocurrió.
La fiscal remarcó que los análisis de laboratorio, las pericias tecnológicas y la evaluación integral de la evidencia demandarán tiempo.
“Las muestras deben ser analizadas por laboratorios especializados y esos estudios no son inmediatos. También se siguen tomando testimonios y evaluando toda la información disponible”, explicó.
Finalmente, Herman convocó a cualquier persona que pueda aportar datos sobre las últimas horas de Thiago Ocampo a presentarse ante la Fiscalía o la Policía.
“Estamos recabando testimonios y toda información puede resultar importante para ayudar a esclarecer lo sucedido”, concluyó. (con información de La Última Campana y Omega 90.1)