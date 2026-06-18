Frigerio anunció exenciones impositivas y subsidios energéticos para el comercio

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador envió a la Legislatura un proyecto para eximir de Ingresos Brutos a monotributistas de las categorías A, B y C. Además, anunció subsidios para el consumo eléctrico de más de 20.000 pequeños comercios entrerrianos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves una serie de medidas destinadas a aliviar la situación de los pequeños comerciantes de la provincia. Entre ellas, destacó la presentación de un proyecto de ley para eximir del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los monotributistas de las categorías A, B y C, además de un subsidio para el consumo de energía eléctrica de ese mismo sector.
Durante el anuncio, el mandatario provincial señaló que las medidas buscan acompañar a uno de los sectores más afectados por la situación económica y los cambios en las modalidades de consumo.
“Queremos darle un mensaje a miles de entrerrianos que todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan un salario y sostienen una parte importante de nuestra economía local, que es el sector de los pequeños comerciantes”, expresó.
Frigerio sostuvo que los comerciantes enfrentan un escenario complejo debido a las dificultades económicas que atraviesa el país y a las transformaciones que experimenta el mercado.
Alivio fiscal para más de 20.000 comercios
En ese marco, informó que firmó un proyecto de ley que ya fue remitido a la Legislatura provincial para otorgar beneficios tributarios a pequeños contribuyentes.
“En el día de ayer firmé un proyecto de ley que fue enviado a la Legislatura para eximir del impuesto de Ingresos Brutos a todos los comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. Estamos hablando de más de 20.000 comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto”, afirmó.
Según explicó, la iniciativa forma parte de una política orientada a reducir la presión fiscal sobre quienes generan actividad económica y empleo en la provincia.
El gobernador remarcó que el objetivo es brindar herramientas concretas para fortalecer la actividad comercial en un contexto de fuerte competencia y nuevas formas de comercialización.
Subsidio para el consumo de energía
Además del beneficio impositivo, el mandatario anunció un subsidio destinado al pago de la energía eléctrica para los pequeños comercios alcanzados por la medida.
“También, en esta misma línea, un subsidio de la energía para ese mismo universo de pequeños comercios de la provincia”, indicó.
Frigerio destacó que la gestión provincial viene trabajando desde hace más de dos años para reducir el costo de la electricidad en Entre Ríos.
“Hemos hecho un esfuerzo enorme estos 30 meses de gestión para salir de ese lugar triste que ocupaba la provincia siendo la más cara de la Argentina en términos de boleta de luz. Hoy estamos en la mitad de la tabla y seguimos trabajando para transformarnos más temprano que tarde en la provincia más barata en términos de energía eléctrica de la Argentina”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que el subsidio estará orientado a cubrir consumos esenciales para la actividad comercial.
Acompañamiento al comercio local
El gobernador señaló que el Estado no puede modificar las transformaciones que atraviesa el mercado, pero sí generar condiciones más favorables para quienes sostienen la economía local.
“Vamos a estar subsidiando, para que se entienda, lo que es en un comercio la heladera donde se exponen los productos o el aire acondicionado de esos pequeños comercios”, detalló.
Asimismo, afirmó que la intención es acompañar a los emprendedores y comerciantes que generan empleo en cada localidad de la provincia.
“Nosotros no podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero sí podemos acompañar y generar mejores condiciones para los locales comerciales que todos los días levantan las persianas de su comercio, pagan salarios y movilizan nuestra economía local”, manifestó.
Finalmente, Frigerio ratificó el rumbo de su gestión en materia tributaria y de apoyo al sector privado: “Entendemos que tenemos que estar al lado de esos comerciantes entrerrianos. El alivio fiscal e impositivo al que produce, al que trabaja y al que da empleo en Entre Ríos es nuestro norte, y de ese norte no nos vamos a mover”.
Cuándo comenzará su aplicación
El ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó que las medidas anunciadas por el Gobierno provincial beneficiarán a más de 50.000 contribuyentes y remarcó la intención de que entren en vigencia lo antes posible. "Se anuncian dos cuestiones: el envío de un proyecto de ley, respecto del cual aspiramos a su pronto tratamiento para que entre en vigencia lo antes posible y pueda llegar de manera efectiva el alivio a ese universo de contribuyentes. Estimamos en aproximadamente más de 50.000 beneficiarios entre las distintas medidas que estamos tomando", señaló.
En relación con el subsidio energético para comercios, explicó que comenzará a aplicarse en las próximas facturaciones. "La tarifa, el subsidio a la tarifa energética, equivalente al consumo de una heladera, como explicaba el gobernador, es aplicable a partir de julio, desde el proceso de facturación de ese mes", indicó.
Además, precisó que los beneficios vinculados al impuesto de sellos para la renovación o celebración de nuevos contratos comerciales tendrán una implementación inmediata una vez completados los pasos administrativos correspondientes. "Respecto del impuesto de sellos, para la renovación o la celebración de nuevos instrumentos para estas actividades, la medida comenzará a regir de manera casi inmediata, mientras ATER avanza con la reglamentación que ya tiene preparada", sostuvo.
Sobre el impacto fiscal de las medidas, Boleas afirmó que demandarán una inversión significativa por parte de la provincia. "Requiere de un esfuerzo de aproximadamente 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año, lo que significa un gran esfuerzo para la provincia, que venimos llevando adelante con todas las medidas de reordenamiento y eficientización del gasto", concluyó.
Aplicación de manera automática del beneficio
Jesús Korell, titular de ATER, explicó que el beneficio impositivo se aplicará de manera automática una vez que la ley sea aprobada y reglamentada. "Va a ser automático para todos los contribuyentes que estén inscriptos en la actividad de comercio. La Administradora Tributaria, como el monotributo se recauda a través de ARCA, va a enviar el listado de aquellos contribuyentes que estarán alcanzados por la medida", indicó.
Y agregó: "Estamos hablando de más de 20.000 contribuyentes, por lo que esto va a salir de manera automática. El contribuyente no va a tener que realizar ningún trámite para acceder al beneficio".
Por su parte, el secretario de Energía de Entre Ríos, Jorge Tarchini, aclaró que los comercios alcanzados por el subsidio energético no deberán realizar ningún trámite para acceder al beneficio. "No hay que hacer ningún trámite que tenga que ver con la consulta en particular. Es un cruce de información entre aquellos CUIT informados por ATER y que pertenecen dentro de la base de datos comercial, tanto de Enersa como de las cooperativas de la provincia", explicó.
El funcionario detalló que el beneficio alcanzará a los usuarios identificados con la tarifa de pequeñas demandas generales. "Es un cruce de información y automáticamente, al momento de la facturación, se descuenta el cargo fijo de la factura. La factura tiene un cargo fijo y después tiene cargos variables por consumo, y el cargo fijo va a ir descontado directamente a partir de ese cruce de datos", precisó.
Cambios en el consumo y alivio fiscal para el comercio
Sobre los motivos de la medida, Frigerio aclaró que no responde a una situación puntual sino a un contexto más amplio que atraviesa el sector comercial. "No está vinculado específicamente con un hecho concreto, pero también entendemos que el sector comercial, además de las dificultades económicas, enfrenta cambios de hábitos de consumo y nuevas competencias que exigen que el Estado les preste una especial mirada, una especial atención. Por eso, en este caso puntual, atendemos con esta medida al sector de pequeños comercios de Entre Ríos", sostuvo.
Asimismo, el gobernador convocó a los municipios a acompañar las políticas de alivio fiscal impulsadas por la Provincia. "Lo que hacemos siempre es invitar a los municipios a que se sumen a estas políticas de alivio impositivo en general, y en este caso en particular para este sector que es un sector golpeado, no solo por las dificultades económicas, sino también por cambios de hábitos de consumo y nuevas competencias", expresó.
En ese sentido, recordó que la Provincia ya trabaja junto a los gobiernos locales en otras iniciativas destinadas a promover la actividad económica y las inversiones. "Hemos implementado un régimen de incentivo a nuevas inversiones que está teniendo un gran éxito y eso demanda también el acompañamiento de los municipios para que, al igual que nosotros, eximan de impuestos por 15 años a las nuevas inversiones", afirmó. Elonce.com