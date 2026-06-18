El mundial inicia la fecha 2: qué partidos se juegan este jueves y los horarios

El Mundial 2026 arranca este jueves 18 de junio la fecha 2 de la fase de grupos con el choque entre México, país anfitrión, y Corea del Sur como encuentro destacado.

La acción comenzará con el choque entre República Checa y Sudáfrica en Atlanta, y unas horas más tarde Suiza enfrentará a Qatar buscando su primer triunfo.

Posteriormente, Canadá, otro de los anfitriones, quiere los tres puntos y se medirá con Qatar en Toronto, mientras que México y Corea del Sur cerrarán la jornada en Guadalajara jugando el mejor partido del día.

Horarios y partidos

República Checa vs. Sudáfrica

República Checa necesita un triunfo ya que viene de una derrota por 2-1 ante Corea del Sur, en la primera jornada de la fase de grupos. Cerrarán la primera fase mundialista enfrentado a México en CDMX, por lo que un triunfo ante el equipo africano cobra vital importancia.

Sudáfrica cayó por 2-0 en el debut ente México, en Ciudad de México y en la fiesta inaugural de la Copa del Mundo. El equipo africano dejó una pálida imagen, mereció perder por un marcador más abultado y terminó con dos expulsados. Una nueva derrota los deja prácticamente fuera de competencia.

La Fecha 2 del Grupo A se juega en el Atlanta Stadium a las 13, se puede ver en TyC Sports y TyC Sports Play

Suiza vs. Bosnia

Suiza tuvo un mal arranque mundialista con un empate 1-1 frente a la débil Qatar, que igualó el encuentro sobre el final del partido. Ahora, buscarán su primer triunfo en el torneo para acariciar los 16avos de final sabiéndose los mejores del Grupo B.

Bosnia viene de obtener el mismo resultado contra Canadá, uno de los anfitriones del Mundial. Los balcánicos ganaban 1-0 con gol de Jovo Lukic pero Cyle Larin empató el encuentro en el minuto 78, y necesitan volver a sumar contra Suiza para seguir luchando por la clasificación.

Se juega en Los Angeles Stadium a las 16, con transmisión de Telefé

Canadá vs Qatar

Canadá, uno de los anfitriones del torneo, vienen de rescatar un empate contra Bosnia en su debut gracias al gol de Cyle Larin, quien marcó el 1-1 a los 78 minutos de juego. Ahora, ante el rival más débil del Grupo B, Canadá va por un triunfo que lo deje a un paso de los 16avos de final.

Qatar también igualó 1-1 en su primer partido, pero fue frente a Suiza, el seleccionado más poderoso de la zona. Miro Muheim, con un cabezazo en el cuarto minuto de descuento, le dio un punto de oro a los asiáticos que ahora van por su primera victoria ante un rival más equitativo.

El partido se juega a las 19 en el Place Vancouver. Se puede ver en D Sports

México vs Corea del Sur

México tuvo una fiesta inaugural casi perfecta. El equipo del Vasco Aguirre superó con claridad a Sudáfrica, pero el 2-0 final no reflejó lo visto en cancha y la falta de contundencia dejó un mal sabor. La expulsión del Cachorro Montes obligará al entrenador a realizar un cambio en la defensa.

Corea del Sur superó 2-1 a República Checa en el debut y dio una muestra de autoridad remontando un marcado que se les presentó adverso. El conjunto asiático aspira a quedarse con el primer lugar del grupo y poder sellar su pase a 16avos.

Se juega a las 22 en el Estadio de Guadalajara y se podrá ver en TyC Sports y TyC Sports Play.