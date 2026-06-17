Tras golear en su debut, la Selección Argentina se entrenó pensando en el juego frente a Austria

Argentina tras golear a Argelia dejó atrás una presentación ideal en el Mundial y comenzó a concentrarse plenamente en su próximo desafío. Luego del contundente triunfo en el debut, la Selección Argentina completó este miércoles un entrenamiento en Kansas y ya tiene la mirada puesta en el encuentro frente a Austria, un compromiso que podría sellar de manera anticipada la clasificación a los 16avos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni inició la defensa del título de la mejor manera posible: victoria contundente, arco invicto y una nueva actuación destacada de Lionel Messi, quien volvió a agrandar su leyenda con otra noche cargada de estadísticas y récords. La actuación del campeón del mundo permitió además cortar una tendencia adversa para los seleccionados sudamericanos en la primera jornada del certamen.

Foto: Prensa AFA.

Tras el partido frente a Argelia, el cuerpo técnico dispuso una jornada de trabajo en Kansas, donde los futbolistas realizaron tareas regenerativas y ejercicios tácticos con vistas al compromiso que se disputará en Dallas. La práctica contó con un breve acceso para la prensa y sirvió para comenzar a delinear aspectos estratégicos del próximo encuentro.

Foto: Prensa AFA.

Scaloni ajusta detalles para un partido clave

La expectativa ahora se centra en el choque ante Austria, una selección que también busca posicionarse en la lucha por avanzar de fase. Para Argentina, una victoria significaría dar un paso fundamental hacia los cruces eliminatorios y consolidar el buen inicio mostrado en el estreno mundialista.

Foto: Prensa AFA.

Foto: Prensa AFA.

En el entrenamiento de este miércoles, los jugadores que sumaron más minutos frente a Argelia realizaron trabajos diferenciados, mientras que el resto del plantel participó de ejercicios de mayor intensidad. La intención del cuerpo técnico es administrar cargas físicas sin perder ritmo competitivo en una etapa decisiva del torneo.