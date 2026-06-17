Lionel Messi rompió una histórica lista de récords en la goleada de Argentina ante Argelia

La actuación de Lionel Messi en el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 0 sobre Argelia no solo fue decisiva para comenzar el Mundial 2026 con una victoria, sino que también le permitió seguir ampliando su legado dentro de la historia del fútbol.

El rosarino fue la gran figura del encuentro disputado en Kansas City al marcar los tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Con esa actuación, sumó una serie de récords que lo colocan en un lugar privilegiado dentro de las estadísticas mundialistas.

A sus 38 años, el capitán argentino volvió a demostrar su vigencia en el máximo escenario del fútbol internacional y alcanzó marcas que parecían inalcanzables hace apenas unos años.

Igualó el récord de goles en los Mundiales

Uno de los hitos más importantes que logró Lionel Messi fue alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Gracias a su triplete frente a Argelia, el capitán argentino llegó a los 16 goles en Mundiales e igualó la marca que hasta ahora pertenecía en soledad al exdelantero alemán.

Además, se convirtió en el único futbolista que logró convertirle a 11 selecciones diferentes en la historia de la competencia.

Entre los equipos que sufrieron sus goles aparecen Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia.

El primero en disputar seis Mundiales

Otro de los récords que alcanzó Lionel Messi en el debut de Argentina fue convertirse en el primer jugador en disputar al menos un partido en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. La presencia en seis Mundiales consecutivos representa una marca inédita para el fútbol internacional y refleja una carrera de extraordinaria duración y rendimiento.

Además, igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas que lograron marcar goles en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Récords de longevidad y eficacia

La actuación ante Argelia también permitió que Lionel Messi estableciera nuevas marcas vinculadas a la edad.

Con 38 años y 357 días, se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete y también en el más veterano en convertir un triplete en la historia de los Mundiales.

A su vez, estableció la mayor distancia temporal entre un primer y un último gol en Copas del Mundo, con exactamente 20 años entre ambas conquistas.

Otro dato destacado es que pasó a ser el futbolista con más goles convertidos desde fuera del área en la historia del torneo, con seis anotaciones.

Una leyenda que sigue haciendo historia

La presentación de Lionel Messi en el Mundial 2026 volvió a dejar en claro por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Su actuación ante Argelia le permitió seguir sumando capítulos a una carrera repleta de logros y récords, muchos de ellos difíciles de igualar en el futuro.

Con la Selección Argentina ya enfocada en los próximos compromisos de la fase de grupos, el capitán volvió a ser protagonista de una noche histórica y dejó una nueva huella en la máxima competencia del fútbol mundial.