Una figura mundial elogió a Lionel Messi tras su triplete: “Está loco”

La brillante actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no pasó desapercibida entre las principales figuras del fútbol internacional. Uno de los primeros en reaccionar fue Erling Haaland, quien utilizó sus redes sociales para elogiar al capitán argentino después de su triplete frente a Argelia.

El delantero noruego del Manchester City siguió de cerca la presentación del seleccionado albiceleste y expresó su admiración por el rendimiento del rosarino, que fue la gran figura de la victoria por 3 a 0 en Kansas City.

Con 39 años, Messi volvió a ser determinante en una Copa del Mundo y protagonizó una actuación que rápidamente generó repercusión en todo el planeta.

El mensaje de Haaland que se volvió viral

Tras la goleada argentina, Haaland publicó una imagen acompañada por una breve frase dedicada a Lionel Messi.

"Messi está loco", escribió el atacante noruego en sus redes sociales, reflejando su sorpresa por el nivel mostrado por el capitán argentino en el estreno mundialista.

La publicación rápidamente se viralizó y fue replicada por miles de usuarios, que destacaron el reconocimiento de una de las máximas figuras del fútbol actual hacia el rosarino.

El mensaje llegó apenas horas después de que Haaland también tuviera una destacada actuación con Noruega, selección con la que convirtió dos goles en la victoria por 4 a 1 sobre Irak.

Una noche histórica para Messi

El encuentro frente a Argelia dejó varios registros destacados para Lionel Messi dentro de la historia de los Mundiales.

Además de marcar los tres tantos de la victoria argentina, el rosarino consiguió su primer triplete en una Copa del Mundo y volvió a demostrar que sigue siendo decisivo en los grandes escenarios del fútbol internacional.

La actuación también le permitió alcanzar una marca histórica dentro de la competencia más importante del planeta. Con sus tres conquistas, el capitán argentino igualó el registro del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.