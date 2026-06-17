“Sos increíble”: el mensaje de Antonela Roccuzzo tras la actuación histórica de Messi

La Antonela Roccuzzo volvió a acompañar a Lionel Messi en una noche especial para la Selección Argentina. Desde uno de los palcos del estadio de Kansas City, la rosarina presenció junto a sus hijos la gran actuación del capitán albiceleste en el triunfo por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

La figura de Messi se robó todas las miradas al convertir los tres goles del encuentro y liderar una presentación que ilusiona a los hinchas argentinos en el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Como ocurre habitualmente en los momentos más importantes de la carrera del futbolista, su familia estuvo presente para acompañarlo desde las tribunas.

El mensaje que compartió en redes sociales

Minutos después de finalizado el encuentro, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para expresar su alegría por el rendimiento de Messi y por la victoria de la Selección Argentina.

"¡Vamos Argentina! Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!", escribió junto a una serie de fotografías tomadas durante la jornada mundialista.

Las imágenes muestran a Antonela junto a Thiago, Mateo y Ciro siguiendo atentamente las acciones del partido desde el estadio donde se disputó el encuentro.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron tanto el triunfo argentino como la actuación del capitán.

Una presencia habitual en los grandes momentos

La presencia de Antonela Roccuzzo y sus hijos en los partidos de la Selección Argentina se ha convertido en una postal habitual durante los últimos años.

La familia acompañó a Messi durante buena parte de su recorrido en Qatar 2022 y volvió a estar presente en el inicio de una nueva Copa del Mundo.

Para Ciro, el menor de los hijos del matrimonio, se trata de su segunda experiencia mundialista, luego de haber vivido junto a sus hermanos la histórica consagración de Argentina en Qatar.

Las imágenes compartidas por Antonela reflejaron nuevamente el fuerte vínculo familiar que acompaña al capitán argentino dentro y fuera de las canchas.