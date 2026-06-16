Con una formidable actuación de Messi, Argentina debutó con un sólido 3-0 en el Mundial

El capitán Lionel Messi metió un triplete y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales. Argentina fue muy superior a Argelia y lo derrotó 3-0. Lisandro Martínez fue titular y completó todo el partido.
La Selección Argentina tuvo un gran nivel en su debut en el Mundial 2026 y derrotó 3-0 a Argelia en el Arrowhead Stadium, en Kansas. La gran figura del encuentro fue Lionel Messi, autor de todos los goles.
El capitán argentino marcó el primer tanto a los 16 minutos de la etapa inicial y en el complemento completó su triplete. De esa forma, se transformó en el máximo goleador de los Mundiales.
El próximo encuentro de Argentina será frente a Austria el próximo lunes a las 14:00 horas.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
79 MINUTOS: ¡SALIÓ MESSI!
El 10 se retiró reemplazado por Nico Paz. También ingresó Otamendi por Cuti Romero.
75 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!
Tras varios toques saliendo desde el área argentina, el capitán metió un disparo esquinado y convirtió su hat-trick, para ser el máximo goleador histórico de los Mundiales.
¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YUzBcxggwz— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
68 minutos: Argelia mostró las garras
El elenco africano intentó llevar peligro con un tiro en la puerta del área que se fue cerca del palo derecho del Dibu Martínez.
65 minutos: fenomenal atajada de Zidane a Messi
Lo que está jugando Leo... El 10 recibió un pase en profundidad y encajó un zurdazo despejado por el arquero al córner.
59 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!
Tras un gran remate de Mac Allister, el arquero Zidane dio un rebote y Messi apareció para estampar el 2-0.
¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/q74eeQGVKK— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
54 minutos: doble modificación en Argentina
Nicolás González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez.
53 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DE ZIDANE!
El hijo de Zinedine sacó un excelente manotazo para impedir el grito de Lautaro Martínez.
50 minutos: Messi rompió el hielo del complemento
La Pulga buscó finalizar un ataque con un disparo desviado desde la puerta del área.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
48 minutos: primera atajada del Dibu Martínez
El arquero controló un buscapié sin problemas en el área.
41 minutos: respondió Argentina
Thiago Almada se animó de lejos con un disparo elevado.
40 minutos: tímido intento de los africanos
Los Zorros del Desierto ensayaron un testazo en el área que se marchó muy desviado.
36 minutos: Argentina recarga energías con los arranques de Messi
Leo es el ideólogo de cada avance en la Albiceleste y se pone el equipo al hombro en los Estados Unidos.
26 minutos: pausa de hidratación en Kansas City
Ambos equipos reciben indicaciones de sus entrenadores antes de volver al partido.
16 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!
La Pulga recibió un pase de Rodrigo De Paul en el último tercio, encaró de frente al arco y sacudió un tremendo zurdazo que le venció las manos a Luca Zidane hasta incrustarse en un ángulo. No había mejor manera de estrenarse en su sexto Mundial.
¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
8 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGELIA!
Finalmente, la acción fue invalidada por offside de Chaibi a instancias del VAR.
4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A LIONEL MESSI!
La Pulga recibió un pase de Lautaro Martínez y definió ante la salida de Luca Zidane, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.
¡LEO MESSI MARCÓ EL PRIMERO VS. ARGELIA PERO SANCIONARON OFFSIDE! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YarxKj5wqa— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
FORMACIONES CONFIRMADAS
Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri; Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.