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Con una formidable actuación de Messi, Argentina debutó con un sólido 3-0 en el Mundial

El capitán Lionel Messi metió un triplete y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales. Argentina fue muy superior a Argelia y lo derrotó 3-0. Lisandro Martínez fue titular y completó todo el partido.

16 de Junio de 2026
Messi le dio la ventaja a Argentina.
Messi le dio la ventaja a Argentina. Foto: TyC Sports.

El capitán Lionel Messi metió un triplete y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales. Argentina fue muy superior a Argelia y lo derrotó 3-0. Lisandro Martínez fue titular y completó todo el partido.

La Selección Argentina tuvo un gran nivel en su debut en el Mundial 2026 y derrotó 3-0 a Argelia en el Arrowhead Stadium, en Kansas. La gran figura del encuentro fue Lionel Messi, autor de todos los goles.

 

El capitán argentino marcó el primer tanto a los 16 minutos de la etapa inicial y en el complemento completó su triplete. De esa forma, se transformó en el máximo goleador de los Mundiales.

 

El próximo encuentro de Argentina será frente a Austria el próximo lunes a las 14:00 horas.

 

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

79 MINUTOS: ¡SALIÓ MESSI!

El 10 se retiró reemplazado por Nico Paz. También ingresó Otamendi por Cuti Romero.

 

75 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!

Tras varios toques saliendo desde el área argentina, el capitán metió un disparo esquinado y convirtió su hat-trick, para ser el máximo goleador histórico de los Mundiales.

 

 

 

68 minutos: Argelia mostró las garras

El elenco africano intentó llevar peligro con un tiro en la puerta del área que se fue cerca del palo derecho del Dibu Martínez.

 

65 minutos: fenomenal atajada de Zidane a Messi

Lo que está jugando Leo... El 10 recibió un pase en profundidad y encajó un zurdazo despejado por el arquero al córner.

 

59 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!

Tras un gran remate de Mac Allister, el arquero Zidane dio un rebote y Messi apareció para estampar el 2-0.

 

 

 

54 minutos: doble modificación en Argentina

Nicolás González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez.

 

53 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DE ZIDANE!

El hijo de Zinedine sacó un excelente manotazo para impedir el grito de Lautaro Martínez.

 

50 minutos: Messi rompió el hielo del complemento

La Pulga buscó finalizar un ataque con un disparo desviado desde la puerta del área.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

Foto: X oficial de Argentina.
Foto: X oficial de Argentina.

 

48 minutos: primera atajada del Dibu Martínez

El arquero controló un buscapié sin problemas en el área.

 

41 minutos: respondió Argentina

Thiago Almada se animó de lejos con un disparo elevado.

 

40 minutos: tímido intento de los africanos

Los Zorros del Desierto ensayaron un testazo en el área que se marchó muy desviado.

 

36 minutos: Argentina recarga energías con los arranques de Messi

Leo es el ideólogo de cada avance en la Albiceleste y se pone el equipo al hombro en los Estados Unidos.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

26 minutos: pausa de hidratación en Kansas City

Ambos equipos reciben indicaciones de sus entrenadores antes de volver al partido.

 

16 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!

La Pulga recibió un pase de Rodrigo De Paul en el último tercio, encaró de frente al arco y sacudió un tremendo zurdazo que le venció las manos a Luca Zidane hasta incrustarse en un ángulo. No había mejor manera de estrenarse en su sexto Mundial.

 

 

8 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGELIA!

Finalmente, la acción fue invalidada por offside de Chaibi a instancias del VAR.

 

4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A LIONEL MESSI!

La Pulga recibió un pase de Lautaro Martínez y definió ante la salida de Luca Zidane, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

FORMACIONES CONFIRMADAS

 

Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

 

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri; Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Temas:

Argentina Argelia Mundial 2026
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