El DT de Argelia rendido ante Messi y el tremendo elogio del brasileño Ronaldo tras su triplete

Lionel Messi fue la gran figura de la victoria argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026. Y una vez terminado el encuentro, los elogios llegaron incluso desde el banco rival.

El entrenador argelino, Vladimir Petković, reconoció el impacto que tuvo el capitán argentino en el desarrollo del partido y destacó la calidad que sigue mostrando después de más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

"La clase es permanente. Cuando no estás hablando de cualquier futbolista veterano, sino de un jugador que ha ganado el Balón de Oro siete u ocho veces", señaló el técnico.

"NO ESTÁS HABLANDO DE CUALQUIER JUGADOR VETERANO, SINO DE UN JUGADOR QUE HA GANADO EL BALÓN DE ORO 8 VECES". ✍️ Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9VV3gUeODS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Petković también admitió que su equipo cometió errores que facilitaron la tarea del rosarino. "Lamentablemente nosotros colaboramos en darle oportunidades. Le hicimos las cosas más fáciles para anotar. Pero Messi, con su pensamiento en momentos cruciales, es capaz de hacer las cosas mucho más simples".

"Cosas increíbles"

El entrenador explicó que la diferencia no estuvo únicamente en la capacidad goleadora del argentino, sino también en su inteligencia para interpretar el juego y resolver situaciones complejas con aparente naturalidad.

Además, resaltó el funcionamiento colectivo de la Selección Argentina y el respaldo que recibe su máxima figura. "Es un jugador de equipo. Tiene la suerte de tener un equipo que juega para él y lo apoya. Y por décadas ha estado haciendo cosas increíbles, maravillosas".

Como muestra de la influencia que tuvo Messi en el partido, Petković aportó un dato revelador. "Argentina remató 10 veces y siete de esos remates fueron de Messi".

Más allá de la contundencia del resultado, el entrenador reconoció la superioridad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "De todas maneras, felicito a Argentina, que es un gran equipo y mereció la victoria".

La actuación de Messi volvió a ser decisiva para la Albiceleste. Con su triplete ante Argelia, el capitán inició el Mundial 2026 a puro récord y recibió el reconocimiento de propios y extraños, incluso de un rival que sufrió en carne propia una nueva exhibición del rosarino.

El elogio de Ronaldo a Messi

Por su parte, el capitán argentino recibió un reconocimiento especial de Ronaldo Nazário. El exdelantero brasileño dejó de lado la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil y destacó la magnitud del logro alcanzado por el rosarino.

Ronaldo, uno de los grandes goleadores de la historia de los Mundiales, valoró la nueva marca de Messi y destacó también el presente colectivo de la Selección Argentina, vigente campeona del mundo.

“Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición”, expresó el Fenómeno.

El brasileño, campeón del mundo en 2002 y máximo goleador del Mundial 2002, aseguró que la carrera del argentino ya trascendió cualquier estadística.

“Es el mejor jugador de todos los tiempos”

Más allá de los números, Ronaldo eligió destacar la influencia futbolística y emocional que Messi genera cada vez que pisa una cancha. “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, afirmó.

Además, el exatacante remarcó la vigencia del argentino pese al paso de los años. “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, agregó.

"ES UN ORGULLO PODER COMPETIR CON TODOS ELLOS" 🇦🇷🏆 Lionel Messi tras igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo: "Ronaldo de los que yo vi fue uno de los mas grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística". pic.twitter.com/JfHQiR3SSn — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

La respuesta de Messi sobre Ronaldo

Luego de alcanzar los 16 goles en Mundiales e igualar a Miroslav Klose como máximo artillero histórico del torneo, Messi también se refirió a Ronaldo Nazário.

“Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”, señaló el capitán argentino.

El reconocimiento cruzado entre dos figuras de distintas generaciones volvió a poner en primer plano el debate sobre los mejores futbolistas de todos los tiempos, aunque ambos dejaron claro que el legado de Messi ya ocupa un lugar único en la historia del deporte.