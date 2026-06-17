Inglaterra venció 4-2 a Croacia en el Mundial 2026 en un partidazo

Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia en el Mundial 2026 en un encuentro vibrante por el Grupo L. Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford fueron claves en un duelo lleno de emociones.
Inglaterra debutó con una victoria clave en el Mundial 2026 tras imponerse 4-2 a Croacia en un encuentro intenso y de alto voltaje correspondiente a la primera fecha del Grupo L. El equipo dirigido por Thomas Tuchel logró imponerse en un partido que tuvo alternativas constantes y goles en ambas áreas.
El conjunto inglés mostró eficacia en los momentos decisivos del encuentro, con una actuación destacada de Harry Kane, quien convirtió dos tantos y fue determinante para sostener la ventaja en el marcador. Croacia, liderada por Luka Modric, respondió con carácter y logró igualar parcialmente el desarrollo en el primer tiempo.
Desde el inicio, el partido se jugó con intensidad. Inglaterra abrió el marcador desde el punto penal en una acción protagonizada por Kane, en una jugada que requirió una segunda ejecución tras la intervención del VAR por adelantamiento del arquero Dominik Livakovic.
Un primer tiempo de ida y vuelta y goles en ambos arcos
Croacia reaccionó rápidamente y encontró el empate con un gran remate de Martin Baturina desde el borde del área. Sin embargo, Inglaterra volvió a adelantarse con un gol de cabeza de Kane tras un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice.
Antes del descanso, el equipo croata volvió a igualar el encuentro gracias a Petar Musa, que empujó el balón tras una asistencia de Ivan Perisic dentro del área. El primer tiempo cerró 2-2 en un partido electrizante y de ritmo alto.
La intensidad ofensiva de ambos equipos marcó una etapa inicial en la que ninguno logró imponerse con claridad, aunque Inglaterra mostró mayor contundencia en los momentos clave.
Inglaterra definió el partido en el complemento
En el inicio del segundo tiempo, Jude Bellingham puso el 3-2 para Inglaterra con una definición cruzada tras una gran corrida desde la derecha, marcando un quiebre en el desarrollo del encuentro.
Croacia intentó reaccionar con varias aproximaciones, pero se encontró con un sólido Jordan Pickford, mientras que Livakovic también evitó que el marcador se ampliara en favor del conjunto inglés durante varios pasajes del complemento.
Finalmente, Marcus Rashford selló el 4-2 definitivo a los 40 minutos del segundo tiempo, tras una rápida contra que sentenció el partido y aseguró los primeros tres puntos para Inglaterra en el Grupo L del Mundial 2026.