El hospital de General Galarza sumó tecnología para pacientes en rehabilitación e internación

El hospital de General Galarza incorporó nuevo equipamiento para el área de kinesiología, destinado a la atención de pacientes que requieren tratamientos de rehabilitación. La compra demandó una inversión de $2.900.000 y fue realizada mediante una partida extraordinaria gestionada a través del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Los nuevos dispositivos serán utilizados en el hospital Perú, ubicado en el departamento Gualeguay. Según se informó, permitirán sumar herramientas para las intervenciones kinésicas en pacientes que se encuentren tanto en seguimiento ambulatorio como internados.

La directora del establecimiento, María Silvia Echazarreta, destacó el alcance de la incorporación. “Estos recursos permitirán optimizar la atención y ampliar las posibilidades de intervención de los equipos de salud, favoreciendo los procesos de recuperación y rehabilitación de los pacientes”, sostuvo.

Qué equipos incorporó el hospital

El hospital de General Galarza recibió un equipo de magnetoterapia de cuatro canales con túnel, un aparato de ultrasonido dual de un cabezal y un dispositivo TENS de dos canales, que cuenta con funciones de electroestimulación y electroanalgesia.

La magnetoterapia se utiliza en distintos abordajes de rehabilitación, mientras que el ultrasonido y el equipo TENS forman parte de las herramientas empleadas para tratamientos kinésicos. La aparatología será incorporada a la atención cotidiana del servicio.

Los dispositivos estarán disponibles en los consultorios externos y en el área de internación. De esta manera, podrán ser utilizados de acuerdo con las necesidades de los pacientes que requieran acompañamiento kinésico durante sus tratamientos.

También reforzaron otras especialidades

Además del equipamiento para kinesiología, el hospital de General Galarza recibió módulos para fortalecer los servicios de fonoaudiología, psicopedagogía, ecografías ginecobstétricas y cardiología.

La llegada de estos recursos se enmarca en una ampliación de las prestaciones del establecimiento. La incorporación de equipamiento apunta a sumar capacidad de atención en diferentes áreas vinculadas con diagnósticos, controles y rehabilitación.

El hospital Perú asiste a vecinos de General Galarza y de localidades cercanas. Con la nueva aparatología, el área de kinesiología contará con más herramientas para abordar tratamientos en pacientes externos y personas internadas.