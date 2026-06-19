Concepción del Uruguay: invertirán $38 millones en una obra para una escuela integral

La provincia prevé invertir 38 millones de pesos en una obra para la Escuela Integral N° 18 “Juan Alberto Marcó”, de Concepción del Uruguay, con el objetivo de incorporar gas natural al edificio. La apertura de sobres se realizará el jueves 25 de junio, a las 10, en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

La intervención será ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y tendrá un plazo de 90 días corridos. Según se informó, el proyecto apunta a reemplazar el actual sistema de gas envasado, que funciona con tubos de 45 kilos, por una red de gas natural para atender las necesidades del establecimiento.

La escuela brinda educación integral y cuenta con comedor, taller de gastronomía orientado a la formación laboral de sus estudiantes y otros espacios de capacitación, entre ellos un taller de carpintería. Por las características de la institución, el suministro de gas resulta necesario para distintas actividades educativas y de asistencia.

Una obra para el funcionamiento diario

El relevamiento técnico realizado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Uruguay permitió detectar la necesidad de incorporar el servicio de gas natural. La evaluación tuvo en cuenta el uso cotidiano del edificio y la demanda generada por los espacios que requieren cocción, calefacción y agua caliente.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que la obra “dará una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad educativa y mejorará espacios fundamentales, como el comedor, para el desarrollo de las actividades”.

Además, el funcionario remarcó que “la ejecución de infraestructura educativa forma parte de una planificación sostenida que se lleva adelante para hacer posible instalaciones más seguras, inclusivas y funcionales para los entrerrianos”.

El edificio y sus necesidades

Actualmente, la institución de Concepción del Uruguay utiliza gas envasado, un sistema que demanda un consumo elevado y genera mayores costos para sostener el funcionamiento de los servicios internos. La nueva instalación permitirá contar con una provisión más estable para las actividades del establecimiento.

El edificio también requiere agua caliente de manera permanente para tareas de higiene y asistencia a los estudiantes. Para eso, se prevé el funcionamiento de termotanques y calefones conectados a la nueva red.

Con la licitación prevista para la próxima semana, la obra en la Escuela Integral N° 18 de Concepción del Uruguay quedará en etapa administrativa para avanzar luego con los trabajos.