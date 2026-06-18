Invertirán más de $46 millones para realizar obras en una escuela de Gobernador Etchevehere

El Gobierno de Entre Ríos avanzará con una serie de mejoras en una institución educativa de Gobernador Etchevehere, en el departamento Paraná, con el objetivo de fortalecer las condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionamiento del establecimiento.

La intervención se realizará en la Escuela Secundaria Nº 174 "Presidente Arturo Illia" y contará con una inversión oficial superior a los 46 millones de pesos.

Según se informó, la apertura de sobres para la licitación de la obra se realizará el próximo 23 de junio en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Los trabajos previstos tendrán un plazo de ejecución de 60 días corridos y alcanzarán distintos sectores del edificio escolar.

Qué obras se realizarán

Entre las intervenciones programadas se encuentra la construcción de un baño accesible destinado a garantizar condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida.

Además, se levantará una galería cubierta que permitirá conectar diferentes sectores de la escuela, facilitando la circulación de estudiantes y docentes durante jornadas de lluvia o condiciones climáticas adversas.

La obra también contempla tareas vinculadas a la seguridad del predio educativo, una de las principales demandas planteadas por la comunidad escolar.

Escuela Secundaria Nº 174 "Presidente Arturo Illia" de Gobernador Etchevehere.

Mejoras en el perímetro y accesos

El proyecto incluye la puesta en valor de la estructura perimetral existente y la reconstrucción del cerco que rodea al establecimiento.

Estas acciones apuntan a reforzar la seguridad de la institución y mejorar el control de los accesos al edificio.

En total, los trabajos abarcarán alrededor de 100 metros cuadrados de superficie intervenida.

Las mejoras beneficiarán tanto a estudiantes como a docentes y personal que desarrolla actividades en la institución educativa de Gobernador Etchevehere.

Apuntan a fortalecer la infraestructura educativa

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura destacaron que la obra forma parte de un plan de mejoras impulsado en distintos establecimientos de la provincia.

El ministro Hernán Jacob señaló que la intervención permitirá generar condiciones más seguras, accesibles y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Asimismo, remarcó que este tipo de proyectos busca fortalecer la infraestructura educativa y mejorar los entornos de aprendizaje en distintas localidades entrerrianas.

Con esta inversión, la escuela de Gobernador Etchevehere contará con nuevas instalaciones y mejoras destinadas a optimizar la experiencia educativa de toda su comunidad.