Detuvieron a una mujer con más de dos kilos de cocaína adosados al cuerpo

Efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Villa Olivari” dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, se encontraban emplazados sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.232, realizando actividades de prevención y control, cuando detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia, proveniente de la ciudad misionera de Puerto Iguazú y que se dirigía hacia la provincia de San Juan.

Al momento de realizar el registro sobre los pasajeros, los gendarmes advirtieron que una mujer presentaba bultos extraños en sus prendas de vestir, específicamente en la parte de su abdomen. Ante la consulta de los funcionarios, la ciudadana manifestó que se trataba de objetos personales que le habían sido entregados.

Frente a esta situación y con conocimiento de autoridades judiciales, los uniformados solicitaron a la sospechosa que descendiera del transporte. En presencia de personal femenino, realizaron la requisa personal que permitió constatar la existencia de cuatro paquetes rectangulares adosados a su cuerpo.

El personal de Criminalística y Estudios Forenses llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest, las cuales arrojaron resultado positivo para de cocaína, con un peso total de 2,96 kilogramos.

Intervinieron el Juzgado Federal de Corrientes y la Fiscalía Federal, quienes dispusieron el secuestro del estupefaciente y la detención de la implicada en carácter de incomunicada.