Diputados aprobó el pago a fondos buitre y dio media sanción al Súper RIGI

La Cámara baja avaló el acuerdo por US$171 millones con holdouts y aprobó en primera instancia el régimen de incentivos para grandes inversiones.
Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el acuerdo para pagarle a los fondos buitre US$ 171 millones. Cerca de la medianoche, después de una extensa jornada de debate en el recinto, logró también darle media sanción al proyecto de Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las empresas que inviertan más de mil millones de dólares.
El convenio con los holdouts ya tenía la media sanción del Senado y fue aprobado en la Cámara baja con 138 votos positivos y 98 en contra. El oficialismo contó con el acompañamiento de la UCR, el PRO y de Innovación Federal, que responde al gobernador Gustavo Sáenz (Salta) y al misionero Carlos Rovira.
En tanto, Provincias Unidas dio un apoyo parcial con 8 votos a favor de un total de 18 diputados. Además, el oficialismo también tuvo el respaldo de los gobernadores aliados Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
De esta manera, la administración de Javier Milei cerrará el acuerdo que incluye a los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Hubo días de incertidumbre en el oficialismo porque se dudaba de conseguir los votos y se acercaba la fecha de vencimiento para la concreción del pago, que desde abril se venía prorrogando y que caducaba el 30 de junio.
Se trata de la cancelación de los bonos soberanos en default que compraron de la crisis de 2001 y que fueron reclamados ante la Justicia de Estados Unidos. El acuerdo fue aprobado en marzo de este año por la jueza Loretta Preska del Distrito de Nueva York. Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la Argentina desde 2016. Mientras que Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un reclamo desde el 2014.
Estos fondos holdouts son los que confiscaron la Fragata Libertad en Ghana en 2012 y tenían sentencias firmes a su favor por cifras millonarias porque se negaron a entrar en los sucesivos canjes que ofrecieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010, y de Mauricio Macri en 2016.
Media sanción al Súper Rigi
Después de aprobar el acuerdo de pago a fondos buitre a días de la fecha límite consensuada, Diputados dio media sanción al régimen del Súper RIGI, la nueva herramienta con la que el Gobierno busca atraer inversiones. Ahora la propuesta deberá ser votada en el Senado.
El régimen ofrece concesiones impositivas y libre disponibilidad de divisas por 30 años a inversiones de "nuevas actividades económicas" de al menos u$s1.000 millones. En la última reunión de comisión que dictaminó el proyecto, el oficialismo consiguió respaldos incorporando un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total y un incentivo al financiamiento a la investigación y desarrollo (pedido por el MID); y la creación de un registro público de proyectos y la institucionalización de un proceso de evaluación antes de ejecutar la prórroga (solicitado por el PRO).
La aprobación fue con 130 votos a favor y 106 en contra (7 abstenciones). Junto al bloque libertario, votaron el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales (tucumanos, salteños, misioneros, neuquinos, santacruceños y sanjuaninos). Rechazarán la iniciativa Unión por la Patria, Provincias Unidas (radicales disidentes y cordobeses), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Las abstenciones provinieron de Arrieta, Capozzi, Núñez, Rizzotti, Zigarán (Provincias Unidas, que además tuvo cinco ausentes), Monguillot y Nóblega (Elijo Catamarca), legisladores que alternan entre apoyos y oposición al Gobierno.
Como referencia de La Libertad Avanza, "Bertie" Benegas Lynch señaló que nadie debería oponerse a "un incentivo a grandes inversiones de nuevas industrias" y remarcó que "el capital va a donde hay negocios y hay seguridad institucional". Sin embargo, se refirió a las concesiones que ofrecieron a sus aliados para construir una mayoría: "Empezamos con esas cuestiones como la típica de 'tienen que reinvertir en la Argentina'. Ese discurso es justamente especial para que se las tomen (NdR: los potenciales inversores)".
La oposición reiteró el argumento de que muchos de los proyectos ya habían anuciando voluntad de invertir en la Argentina sin las condiciones del Súper RIGI. El miembro informante de Unión por la Patria, Mario Manrique, consideró que no se trata de un proyecto de ley sino "un negociado entre particulares". "Necesitamos las inversiones y no estamos en contra del capital, lo que no podemos permitir que se le den tantos beneficios a inversores que no sabemos qué actividades van a venir a desarrollar, en detrimento a los que ya hace muchísimos años producen y dan trabajo de calidad en la Argentina", resaltó.
La jornada también contó con la jura del pampeano Martín Matzkin como diputado nacional de La Libertad Avanza, en reemplazo de Adrián Ravier, que asumió como vocero presidencial. Otra incidencia fue el minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Martín Lousteau (Provincias Unidas), quien se presentó a la sesión para rechazar el Súper RIGI: "Esta iniciativa busca escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral y mermar la capacidad del ARCA".
En contraposición, desde el radicalismo mendocino Lisandro Nieri (UCR) argumentó su apoyo a que "hoy son récord a nivel mundial los subsidios a inversiones, sea subsidios directos, alivios impositivos o disminución de los costos de financiamiento. Hoy están en sus máximos históricos. "Esto apunta a que podamos atraer aquellos proyectos de escala mundial que estén viendo donde radicarse", añadió.