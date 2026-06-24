Dibujo de un entrerriano fue elegido por Franco Colapinto para llevar en su termo durante la temporada

REDACCIÓN ELONCE
Un ilustrador de Chajarí ganó un concurso organizado por Franco Colapinto entre cientos de seguidores. Su creación, denominada "DRS humano", fue elegida por votación y acompañará al piloto argentino durante el resto de la temporada.
El dibujo de un entrerriano fue elegido por Franco Colapinto para convertirse en un sticker que el piloto argentino llevará pegado en su termo personal hasta el final de la temporada. El ganador fue Carlos Percara, conocido en Chajarí como "Carlitos", quien se impuso en un concurso organizado por el propio corredor a través de una aplicación destinada a sus seguidores.
La consigna era sencilla: enviar un dibujo inspirado en Colapinto y esperar la selección. Entre alrededor de 500 ilustraciones, el piloto eligió 12 finalistas para que luego fueran sometidas a una votación del público. El diseño ganador fue el de Percara, denominado "DRS humano".
“Yo lo veía difícil, participé el último día. No podía creer que gané”, expresó el artista durante una entrevista en Radio Chajarí, donde relató la sorpresa que le produjo haber sido el elegido.
Un dibujo que ya había recorrido el mundo
La ilustración "DRS humano" no era desconocida entre los fanáticos del automovilismo. Percara la había creado meses atrás y la imagen comenzó a difundirse rápidamente entre los seguidores de Colapinto.
El dibujo incluso apareció en distintas banderas exhibidas en los circuitos de la Fórmula 1 y llegó a verse durante las transmisiones oficiales de la categoría. “Dibujo desde muy chico, siempre lo hice y nunca lo difundí tanto. Una de mis pasiones es el automovilismo y ahora lo estoy combinando con las ilustraciones”, contó el chajariense.
El sticker que acompañará a Colapinto
En un video difundido por el propio piloto se observa el momento en que Colapinto coloca el sticker ganador sobre su termo, cumpliendo con la promesa realizada al lanzar el concurso.
La repercusión fue inmediata y numerosos seguidores comenzaron a pedirle al ilustrador una copia del diseño. “Me llena el alma, yo todo lo hago con pasión”, expresó Percara sobre el reconocimiento recibido por parte del público y del piloto argentino.
Qué representa el "DRS humano"
El nombre de la ilustración hace referencia al DRS (Drag Reduction System), el sistema utilizado en los monoplazas de Fórmula 1 para reducir la resistencia al aire mediante la apertura del alerón trasero y así aumentar la velocidad en las rectas, facilitando los sobrepasos.
En la creación de Percara, ese concepto fue llevado al humor gráfico: un grupo de personas aparece empujando el auto de Colapinto para ayudarlo a ganar velocidad, como si fueran un "DRS humano".
Con creatividad, pasión por el automovilismo y una idea que conquistó a miles de fanáticos, el artista entrerriano logró que su dibujo acompañe a Franco Colapinto durante toda la temporada, llevando además el nombre de Chajarí a uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.