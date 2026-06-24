Adolescente "Therian" fue detenida por asesinar a sus padres y enviar fotos por WhatsApp a sus compañeros

Una adolescente de 15 años fue detenida en los Países Bajos acusada de asesinar a sus padres y enviar fotografías de las víctimas a compañeros de colegio a través de WhatsApp. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en el barrio de Meerstad, en la ciudad de Groningen, y generó una profunda conmoción en la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Johan y Mathilda, quienes fueron hallados sin vida en el interior de la vivienda familiar. La policía llegó al lugar luego de recibir una denuncia realizada por una amiga de la adolescente, quien habría recibido imágenes del hecho y decidió alertar a las autoridades.

Según informó el diario neerlandés The Telegraaf, las fotografías mostraban a los padres heridos dentro de la casa, junto a un cuchillo y evidentes rastros de sangre. Varios estudiantes afirmaron haber visto las imágenes o conocer a personas que las recibieron.

Las imágenes que alertaron a la policía

Una alumna del Liceo Vocacional Montessori, donde asistía la sospechosa, relató al medio neerlandés lo que observó en las fotografías. “Se veía a sus padres tirados en el suelo, con los ojos abiertos. Su padre estaba en el piso, su madre en la cama. Había sangre y un cuchillo”, describió.

Otros estudiantes calificaron el material como “perturbante” debido a la crudeza de las escenas. Además, trascendió que durante el ataque también fue apuñalado el perro de la familia, un golden retriever que logró sobrevivir a las heridas.

Las autoridades confirmaron que están al tanto de la circulación de las imágenes y solicitaron expresamente que no sean compartidas. “Debido a la importancia de la investigación, no haremos más comentarios al respecto. Si existen imágenes relacionadas con delitos, solicitamos que se las comuniquen a la policía”, indicaron voceros policiales citados por The Telegraaf.

Qué dijeron compañeros y vecinos

Tras conocerse el caso, surgieron diversos testimonios de compañeros de escuela que describieron aspectos de la personalidad de la adolescente. Según relataron, atravesaba conflictos relacionados con su identidad y había pedido ser llamada con pronombres masculinos.

También señalaron que en los últimos tiempos comenzó a identificarse como Therian, una subcultura cuyos integrantes expresan una fuerte identificación con determinados animales. “Llevaba cola, orejas de perro y guantes. Y a veces también ladraba”, contó uno de sus compañeros al periódico neerlandés. Otra estudiante agregó que formaba parte de un grupo con comportamientos similares. “Durante el recreo se comportaban como perros. Gateaban por el suelo y ladraban”, afirmó.

Sin embargo, quienes conocían a la familia aseguraron que Johan y Mathilda eran personas afectuosas y comprometidas con su hija. Según los testimonios recogidos por la prensa local, la adolescente contaba con el apoyo de sus padres y no atravesaba carencias materiales.

Investigación en marcha

El crimen sacudió al tranquilo barrio de Meerstad, donde la familia residía desde 2017. Vecinos consultados por medios locales señalaron que la pareja estaba próxima a mudarse a otra vivienda dentro de la misma zona.

Frente a la propiedad aún permanecía un cartel de venta colocado por la familia antes del trágico episodio.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricta reserva. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias que derivaron en el doble homicidio que conmociona a los Países Bajos. La adolescente permanece detenida y a disposición de la Justicia.